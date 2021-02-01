Юлию Навальную оштрафовали за участие в акции 31 января

Юрист супруги Алексея Навального заявила о намерении обжаловать приговор. На акциях в поддержку Навального 31 января в РФ были задержаны более 5000 человек.

Щербинский суд Москвы в понедельник, 1 февраля, оштрафовал супругу оппозиционера Алексея Навального Юлию на 20 тысяч рублей за участие в протестной акции 31 января. По мнению суда, протест создал "помехи для функционирования инфраструктуры", сообщает корреспондент телеканала "Дождь". Адвокат Навальной Светлана Давыдова сообщила порталу "Медиазона" о намерении обжаловать решение суда.

31 января в Москве и многих других городах России прошли акции в поддержку Алексея Навального, арестованного до 15 февраля. Юлию Навальную задержали в Сокольниках вскоре после того, как она опубликовала в Instagram свое фото рядом с другими участниками шествия. Супругу оппозиционера отпустили в тот же день вечером. Всего в России 31 января были задержаны свыше 5100 участников протестов, в том числе 1600 - в Москве.

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В акциях 23 января приняли участие до 160 тысяч человек

Первые массовые акции протеста против ареста Навального, вернувшегося в Россию из Германии, где он проходил лечение от последствий отравления его на родине боевым веществом типа "Новичок", состоялись по всей России 23 января. По данным оппозиции, в них приняло участие до 160 тысяч человек. Юлию Навальную тоже задерживали, но отпустили без протокола.

Алексей Навальный был арестован в связи с так называемым делом "Ив Роше", по которому ему грозят заменить условный срок на реальный. Евросоюз, НАТО, США, Германия, а также ряд других стран и международных организаций призвали Россию освободить оппозиционера. Ранее ЕС и Великобритания ввели санкции за использование в России запрещенного вещества "Новичок" для отравления Навального.

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