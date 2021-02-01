"Вплоть до единой валюты". Медведев снова заговорил о более тесной интеграции Беларуси и России

Интеграция в рамках Союзного государства взаимополезна, интеграционное движение должно продолжиться, ибо альтернативы никакой нет, заявил 1 февраля замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, передает ТАСС.

— Что касается интеграционных процессов, я остаюсь на прежней позиции и исхожу из того, что у нас общая позиция, что интеграция взаимополезна. Нам нужно интегрироваться теснее и реализовывать весь потенциал союзного договора, включая те элементы сближения, соединения потенциала наших экономик, которые туда заложены. А это самые разные вопросы, вплоть до единой валюты, — сказал он.

Медведев отметил, что нужно, чтобы ситуация в стране сначала нормализовалась.

— Но я уверен, что интеграционное движение должно продолжиться, ибо альтернативы никакой нет, — заявил он, отметив, что темпы движения к этому могут быть разные.

— Одно время нас белорусские коллеги упрекали, что мы на них давим, что мы хотим быстрее что-то сделать. Но нет, мы не давим, просто нам представляется, что это в наших интересах.

Он заявил, что дело не в политике, а в человеческих отношениях между жителями России и Беларуси, особых братских отношениях.

— А второе — это прагматические соображения. Белорусская экономика полностью заточена на российскую экономику. Значит, они значительную часть товаров поставляют сюда. Их в других местах нигде не ждут. Именно поэтому тесная интеграция между экономиками, принятие важнейших решений в сфере регулирования в интересах двух стран.

Медведев также заявил, что Россия наблюдает за происходящим в Беларуси, но не вмешивается во внутренние дела Минска: «Пусть сами определяются». По его словам, «конституционный процесс, о котором объявил Александр Григорьевич Лукашенко, должен идти по внутреннему сценарию».

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