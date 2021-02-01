На акциях в поддержку Навального было задержано рекордное число протестующих. Российские СМИ твердят обратное

31 января протесты на улицы в России снова вышли тысячи людей. Их били дубинками и электрошокерами, запугивали табельным оружием и разгоняли газом. Тем временем российские телеканалы и информагентства в день акций протеста сообщили о ”в разы снизившемся” числе их участников.

В сюжетах на государственном ТВ при этом показали кадры из тех городов, где протестная активность традиционно низка либо на митинги вышло действительно мало людей, пишет "Медуза".

”Это пшик”, — заявил в ”Вестях недели” главный российский пропагандист Дмитрий Киселев. Однако федеральные каналы не объяснили, как при такой низкой численности протестующих силовикам удалось поставить очередной рекорд задержаний — пять тысяч человек.

НТВ



В программе ”Итоги недели” ведущая Ирада Зейналова заявила, что организаторы протестов позвали людей на улицы, ”пытаясь сделать из гуляний новое правило”. Зейналова подчеркнула, что власть не должна этого допустить, добавив, что она ”готова к диалогу”. Большая часть сюжета была посвящена участникам протеста, которые реально сопротивлялись полицейским, а потом в кадре извинялись перед силовиками.

”Желающих поучаствовать в акциях убавилось в разы. В Благовещенске на площади только пара машин полиции, в Южно-Сахалинске — одиночный пикет”, — показали кадры с дальневосточных протестов журналисты НТВ. Собравшие много людей акции в Новосибирске и Екатеринбурге в сюжет не попали; не стали упоминать его авторы и крупные протесты в Санкт-Петербурге.

Чтобы проиллюстрировать события в Москве, показали кадры с Сухаревской площади в самом начале протестной акции. ”В других локациях полицейские следили, чтобы протестующие не выходили на проезжую часть”, — так охарактеризовали сотрудники НТВ действия силовиков. Об использовании силовиками электрошокеров и слезоточивого газа в Петербурге они упоминать не стали.

Зато авторы сюжета вспомнили об уголовном деле против руководителя штабов Алексея Навального Леонида Волкова — о ”вовлечении несовершеннолетних в участие в несанкционированных акциях”.

”Россия 1”



”Пшик” — так назывался в программе ”Вести недели с Дмитрием Киселевым” сюжет об акциях 31 января. Подводя к нему, Киселев заявил, что во время протестов 23 января российские правоохранители вели себя ”идеально”: например, не применяли водометы, как в Нидерландах во время протестов против антиковидных ограничений, и резиновые пули, как во Франции в ходе акций ”желтых жилетов”.

”Акции [31 января] собрали в разы меньше, вышел пшик, обман стал очевидным, сработали четкие действия властей в отношении нарушителей”, — так Киселев сопроводил начало сюжета о протестах в стране.

Его авторы заявили о ”полном провале” оппозиционеров на Дальнем Востоке: в подкрепление слов были предъявлены кадры из Южно-Сахалинска и Благовещенска, которые использовались и в новостях на НТВ. ”Обычной жизнью живет Биробиджан”, — добавила корреспондентка, показывая пустую площадь в полдень по местному времени.

Зрителям ”России 1” продемонстрировали и ”вежливых полицейских”, которые предупреждали, что митинги в Хабаровске и Петропавловске-Камчатском не согласованы с властями.

Вместо многочисленной толпы протестующих в Новосибирске показали только молодого человека, который рассуждал о прелестях анархизма. ”Апатия в Выборге”, — зачем-то отдельно выделили авторы город в Ленинградской области, никогда не славившийся протестными настроениями.

”В некоторых городах среди тех, кто пришел [на протестные акции], были люди подготовленные”, — произнес голос за кадром — и в этот момент зрителям показали съемку из Ярославля, где на оппозиционном шествии был задержан мужчина с топором.

Кадры из Петербурга, где полицейские 31 января вели себя особенно жестко, в новости на ”России 1” все-таки попали. О численности протестующих авторы упоминать не стали, указав лишь, что на крыльце Мариинского дворца, который был одной из точек сбора протестующих, присутствовали несколько сотен человек — но на самих кадрах было видно, что речь явно идет о тысячах.

В программе Киселева также показали, как петербургский полицейский достает табельное оружие и направляет его в сторону протестующих. Однако авторы сюжета за кадром рассказывали об ”агрессивных действиях” протестующих, которые ”пытаются отбивать задержанных”.

”Сразу не поймешь, что это акция протеста, все веселятся и визжат”, — таким комментарием началась часть сюжета про Москву. Правда, до этого были слышны выкрики идущих вдоль улицы ”веселящихся” ”Россия без Путина!”, а потом — комментарий одного их них: ”У меня он украл все мое детство”.

Авторы сюжета рассказали аудитории ”России 1”, что во время ”прогулок по городу… неадекватные люди кого-то избивали, пугали прохожих с детьми”. Полицейские же, напротив, были представлены вежливыми и корректными. ”Полицейские заботились о задержанных: вот полицейский подбирает наушники, вернет в автозаке”, — заверяли журналисты ”России 1”.

В основном авторы сюжета, по-видимому, старались показывать кадры, на которых трудно оценить число протестующих; тем не менее время от времени становилось понятно, что на улицы вышли тысячи человек.

В конце сюжета о Москве, помимо слов о том, что, по данным МВД, в разных районах города ”собралось не более двух тысяч человек”, авторы опять повторили, что 31 января на акции оппозиции вышло ”в разы меньше людей, чем в субботу”.

Первый канал



В выпуске программы ”Время” в 21:00 на Первом канале авторы сюжета о протестах сосредоточились на тех же тезисах, что и их коллеги с ”России 1” и НТВ, — и даже показывали те же кадры (например, новосибирского анархиста). Зато в новости на Первом попали и кадры с многотысячного шествия в Новосибирске — но тут увидеть можно было лишь разрозненные части толпы.

”Нарушителей задерживали, но полиция пыталась им помогать”, — сообщили авторы сюжета в самом его начале — и продемонстрировали кадры из Красноярска, где полицейские вели задержанных в автобус ”погреться” (в городе 30-градусный мороз).

”В Петербурге кое-кто откровенно задирал полицейских. Омоновцы даже не дрогнули, самых активных задерживали”, — не упоминая о численности акции в Петербурге, заявили журналисты Первого канала.

В сюжете показали молодого человека с забинтованной головой; правда, авторы видео не решились назвать его пострадавшим: ”Какой жидкостью покрыта голова этого человека — вопрос”. Подкрепить эти сомнения должны были попавшие в кадр заявления женщины в возрасте, что молодой человек ”врет” о том, что его избили полицейские.

О протестных акциях в Москве в сюжете Первого было сказано так: ”Сторонников [оппозиции] оказалось немного, среди них были замечены и несовершеннолетние”. Действия полицейских были охарактеризованы как ”максимально вежливые”.

Информагентства



Больше всего новостных текстов о протестах появилось на сайте государственного агентства РИА Новости. Один из них — колонка под авторством Ирины Алкснис — была озаглавлена так: ”Навальный убил протест”. Цитата: ”Алексей Навальный и его организация прямо сейчас терпят крах, теряя остатки репутации и общественного влияния. Сегодняшние мероприятия со снизившейся в разы (если не на порядок) численностью…”

Многие сообщения РИА были посвящены действиям полицейских. Озаглавлены они были, например, так: ”В Москве полиция помогла мужчине, которому стало плохо в районе Стромынки”, ”В Москве сотрудники ОМОНа помогли поднять инвалидную коляску по лестнице”. Упоминалось и применение полицией электрошокеров, но лишь в контексте необходимости проверить заявления СМИ об этом.

В итоговой новости о воскресных протестах в России на сайте госагентства ТАСС подчеркивалось, что митинги и шествия якобы собрали меньше участников, чем неделю назад.

В новостях ”Интерфакса” (негосударственное агентство, входит наряду с РИА Новости и ТАСС в тройку крупнейших в России) прямо заявлять о снижении численности на акциях протеста не стали, но сообщали только официальные данные МВД о количестве людей на улицах.

На этот раз, в отличие от 23 января, Роскомнадзор сразу после начала протестов пригрозил СМИ и блогерам наказанием — штрафами до четырех миллионов рублей и немедленными блокировками — за ”распространение фейков, касающихся несанкционированных митингов”. Ведомство специально уточнило, что́ беспокоит его больше всего: ”Ложная информация с завышенными показателями о количестве участников незаконных митингов, о якобы имевших место фактах насилия и столкновений, гибели участников акций”.

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