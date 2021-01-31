Норвежские законодатели поддержали номинацию Навального на Нобелевскую премию мира

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и активистка кампании в защиту климата Грета Тунберг входящие в число соискателей Нобелевской премии мира 2021 года, номинированы также норвежскими законодателями, которые имеют многолетний опыт определения будущего лауреата. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на результаты собственного опроса.

Алексей Навальный, выдвинутый в сентябре 2020 года группой профессоров нескольких университетов, занимающихся исследованиями России, номинирован бывшим министром окружающей среды Норвегии Оле Эльвестуеном за его "усилия по мирной демократизации России". Тунберг была номинирована как "один из выдающихся представителей борьбы с климатическим кризисом". Борьба с пандемией коронавируса находиться в центре мирового внимания, чтопривело к номинированию ВОЗ и ее программа COVAX по обеспечению справедливого доступа к вакцинам от COVID-19 для бедных стран.

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Как заявил агентству Хенрик Урдал, директор Института исследований проблем мира Осло, норвежские законодатели регулярно, начиная с 2014 года и за исключением 2019 года номинируют будущего лауреата премии. "Результаты последних лет просто ошеломляют", — подчеркнул он. Норвежский Нобелевский комитет, который решает, кто получит премию, обычно не комментирует номинации, а имена номинантов держит в секрете в течение 50 лет. Но иногда они сами объявляют и мотивируют свой выбор.

Выдвижение кандидатов на Нобелевскую премию мира

Заявки на выдвижение кандидатов на Нобелевскую премию мира принимаются до 31 января. Номинировать потенциальных лауреатов могут депутаты парламентов и члены правительств разных стран мира, ректоры и профессора университетов, предыдущие обладатели премии, а также бывшие и действующие члены и советники Нобелевского комитета.

Затем оргкомитет назовет короткий список претендентов на награду. Лауреат Нобелевской премии мира станет известен в ноябре. В 2020 году ею была удостоена Всемирная продовольственная программа ООН.

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