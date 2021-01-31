”Совершенно необдуманно и необоснованно просто сейчас выбросили в помойку. Имеется в виду потенциал отношений между Россией и Евросоюзом”, — отметил Песков.
При этом пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что перед сторонами стоит огромное количество вызовов, они диктуют необходимость продолжения диалога.
”Но каждый день мы слышим те заявления, которые мы слышим, и нам это не нравится”, — заключил Песков.
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