Действующий глава министерства внутренней безопасности США Дэвид Пекоски объявил, что эта мера должна предотвратить распространение COVID-19 через транспортную систему страны.

"Управление по безопасности на транспорте (TSA) будет требовать ношения масок на пунктах проверки TSA и во всей коммерческой и общественной транспортной системе", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Эти меры приняты во исполнение указа нового президента США Джо Байдена, который предписал носить маски во всех общественных местах, подпадающих под юрисдикцию федеральных властей.

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Де-факто маски уже требуются практически везде в транспорте в США. При этом федеральные власти, как правило, не могут повлиять на местные власти, которые определяют режим ношения масок на рабочем месте, в магазинах, школах, на улицах и т.п.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, США остаются лидером по числу заразившихся и скончавшихся от COVID-19. В Соединенных Штатах выявлено суммарно более 26 млн инфицированных коронавирусом, зафиксировано более 440 тысяч летальных исходов.

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