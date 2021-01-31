Протесты в поддержку Навального: по всей России проходят задержания задержана Юлия Навальная; дополняется

В России проходят акции в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных. Поводом стал арест оппозиционера, вернувшегося после лечения на родину из Германии. Что происходит 31 января?

Порядка 2 тысяч человек приняли участие в акции в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России. В это число сотрудники ведомства включили и журналистов, хотя те работают на мероприятии. Цифры приводятся на 14.30 мск. По данным правозащитного интернет-портала "ОВД-Инфо", количество задержанных на протестных акциях по всей России достигло 2291, в Москве - 520, во Владивостоке - 120, в Санкт-Петербурге - 242. В столице задержали журналиста Сергея Пархоменко. Как рассказал он сам, он находился в районе Сокольники, возле пожарной каланчи. Его окружили 18 полицейских. "Они не понимают, что со мной делать, потому что нет свободного автозака. Говорят: "Подождите, сейчас транспорт подъедет", - отметил он до того, как его поместили в спецтранспорт.

В Санкт-Петербурге протестующие идут по улице Гороховая, близ Адмиралтейства. В руках некоторые из них держат телефоны с зажженными фонариками.

На юге Москвы, в районе метро "Братиславская", задержали 40-летнего жителя города. Два сотрудника ОМОН проверяли у него документы. "В ответ он достал нож. Правоохранители обезоружили и задержали нападавшего", - утверждает источник агентства "Интерфакс". На кадрах, поступающих с места событий видны только двое правоохранителей, у ног которых на снегу лежит нож.

Как сообщил в Telegram-канале интернет-проект "Важные истории", электрошокер применили к задержанному на улице Русаковской на северо-востоке Москвы. По данным портала, мужчина потерял сознание, после чего его унесли.

В Омске на акцию протеста вышли около 550 человек

Около 550 человек приняли участие в акции протеста в Омске, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Омской области. По данным полиции, 62 человека задержаны.

В Новосибирске при температуре в минус 20 по Цельсию прошла одна из самых масштабных акций в российских регионах. По оценкам местных СМИ, там митинговали несколько тысяч человек. Жители города прошли маршем к зданию областного правительства, его полностью оцепил ОМОН. Задержаны десятки человек.

По данным издания "Фонтанка", на Сенной площади в Санкт-Петербурге начались столкновения, после чего полиция распылила слезоточивый газ. Официального подтверждения применения спецсредств пока не поступало.

Супруга оппозиционера Юлия Навальная вышла на акцию в районе Сокольники в Москве. Ее фото размещено в Instagram. По данным телеканала "Дождь", вскоре Навальную задержали. Политики Дмитрий Гудков и Александр Соловьев присоединились к митингующим у Тверского районного суда в Москве, передало сетевое издание Sota Vision.

Протестующие в Москве продолжают движение к следственному изолятору "Матросская тишина", где содержится оппозиционер Алексей Навальный. Полиция пытается опередить шествие, автомобили правоохранителей следуют к СИЗО.

Пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс написала в Twitter, что, по ее данным, поступают "многочисленные сообщения о задержании журналистов в жилетах с надписями "пресса" во время освещении протестов" в России. По информации ежедневного сетевого издания Sota Vision, его журналиста Данила Афонина отправили в автозак, несмотря на наличие у него пресс-карты. "Российские власти должны уважать международные права человека и свободу прессы", - подчеркнула она.

Multiple reports of journalists in press vests being detained while clearly reporting on the protests. Russian authorities must respect international #humanrights, #freedomofthepress. — Rebecca Ross (@USEmbRuPress) January 31, 2021



По данным правозащитного интернет-портала "ОВД-Инфо", число задержанных на протестных акциях по всей России достигло 1009, в Москве - 142, во Владивостоке - 113, в Санкт-Петербурге - 26.

Протестующие в российской столице движутся разрозненными группами. Общую численность митингующих оценить сложно. Плакаты и другую символику практически никто с собой не принес. В районе Красных ворот в Москве, по оценкам корреспондента DW, на пике собрались 1-1,5 тыс. демонстрантов.

Рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров) задержан на акции в Санкт-Петербурге.

❗️Рэпер Оксимирон задержан на акции в Санкт-Петербурге. Наши фото из Петербурга. pic.twitter.com/KiX6smDMG3 — DW на русском (@dw_russian) January 31, 2021

Участники акции в центре Москвы шествием отправились от метро "Красные ворота" к Комсомольской площади. Как следует из поступающих с места событий кадров, туда же движется колонна спецтехники.

Отряды Росгвардии вытеснили участников акции солидарности с Навальным с Пионерской площади в Санкт-Петербурге. Митингующие направились по Звенигородской улице, но им опять преградили дорогу, передает корреспондент DW. По его информации, вооруженные силовики избивают молодых людей, задерживают и уводят в автозаки. По мнению участников акции, около Театра юных зрителей имени Брянцева в Северной столице собрались около 4-5 тыс. человек. МВД численность протестующих в Санкт-Петербурге пока не оценивало. Между тем журналист Арсений Веснин сообщил в Telegram, что полицейские в районе Пионерской площади используют электрошокеры. По данным корреспондента DW в Москве, электрошоковое оружие есть и у правоохранителей в столице.

Как передает корреспондент DW, в районе Большой Сухаревской площади в Москве продолжаются точечные задержания. Так, в один из полицейских автобусов ОМОН заводил задержанного практически впятером. В столице закрыты для пассажиров девять станций метро.

По данным правозащитного интернет-портала "ОВД-Инфо", число задержанных на протестных акциях по всей России достигло 878, в Москве - 100, в Санкт-Петербурге - 10.

Дочь убитого оппозиционера Бориса Немцова, журналист Жанна Немцова сообщила в соцсетях, что в центре Москвы сразу после ее выхода на улицу к ней подошла полиция, обошлось без задержания.

Так было в 11 утра в центре Москвы. Мы в мамой сделали шагов 20, после этого к нам подошла полиция. pic.twitter.com/HglT9gUZ9I — Zhanna Nemtsova (@ZhannaNemtsova) January 31, 2021



В Москве закрыты станции метро "Сухаревская" и "Красные ворота"

Станции метро "Сухаревская" и "Красные ворота" в Москве закрыты на вход и выход по требованию полиции, поезда проезжают их без остановок, сообщил Московский метрополитен. Ранее организаторы шествия в Москве объявили данные станции местом сбора участников протестной акции после того как власти перекрыли центр российской столицы и ряд центральных станций метро. Команда Навального объявила о новой точке сбора - станция метро "Комсомольская".

В Москве закрыли станции метро «Сухаревская» и «Красные ворота». Новая точка — станция метро «Комсомольская»!

Тем временем москвичи уже пошли гулять по улицам столицы, протестующих поддерживают автомобилисты! pic.twitter.com/1SdMQ3iPpX

— Команда Навального (@teamnavalny) January 31, 2021



В Екатеринбурге - гораздо больше участников, чем 23 января

Число участников протестной акции в Екатеринбурге гораздо выше, чем 23 января, заявил бывший мэр города Евгений Ройзман. Znak.com сообщает, что многие участники пришли в масках. "Люди массово вышли на лед пруда и движутся к Динамо, куда местный штаб Навального перенес место сбора. Надеемся, лед выдержит", - пишет далее издание. Среди собравшихся в центре города - депутат городской Думы Константин Киселев. Силовики сделали все для того, чтобы люди вместо шествия одной организованной колонной разбрелись по всему городу, указал он в интервью местному порталу E1.ru.

Народу сегодня вышло гораздо больше чем 23 января. Уважение Екатеринбургу и каждому, кто вышел. Очень достойно. pic.twitter.com/roz4b1WnbC — Евгений Ройзман (@roizmangbn) January 31, 2021



Полиция полностью перекрыла проход на Лубянскую площадь в Москве. Все подходы к площади перекрыты несколькими кордонами полиции, проход пешеходов запрещен, однако проезд наземного транспорта пока не ограничен. На самой площади находятся силовики и пресса.

Штаб Навального в Москве сообщил о задержании в прямом эфире своего оператора.

По данным "ОВД-Инфо", по всей стране уже задержаны 465 человек, в том числе 108 - во Владивостоке, 82 - в Красноярске, 56 - в Новосибирске, 31 - в Новокузнецке и 27 - в Иркутске. В Москве задержаны девять человек, в Санкт-Петербурге - 2, отмечается далее.

Полиция Санкт-Петербурга проводит обыски по делу о блокировании дорог участниками предыдущей протестной акции 23 января, передает "Интерфакс" со ссылкой на региональное управление МВД. "31 января ранним утром одномоментно по 33 адресам - по 29 в Петербурге и четырем в Ленинградской области сотрудники ГУ МВД России начали серию обысков по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления, предусмотренного статьей 267 УК РФ", - сообщил представитель ведомства. По его словам, решается вопрос о привлечении нескольких человек в качестве подозреваемых.

В Санкт-Петербурге перенесли место проведения акции из-за перекрытия центра

Штаб Навального в Санкт-Петербурге также объявил о переносе места проведения акции.

Силовики действуют очень жестко в отношении протестующих и журналистов. В Челябинске силовики избивают демонстрантов дубинками, сообщает корреспондент "МБХ Медиа". В Уфе при задержании пожилой женщины пять полицейских, то поднимая, то роняя, волокли ее в автозак, передает "КушТау on-line". В Новосибирске силовик замахнулся дубинкой на журналистку местного издания Ngs.ru, но попал в телефон, пишет "Тайга.инфо".

В Челябинске силовики избивают протестующих дубинками. Видео: Урал. МБХ медиа pic.twitter.com/8GyDAT7Uss — МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021



В Санкт-Петербурге выход на Невский проспект в районе метро "Гостиный двор" перекрыт металлическими ограждениями, отрядами Росгвардии и уборочной спецтехникой, передает корреспондент DW. По сообщениям гражданских активистов, такая же ситуация у других станций метро вдоль Невского проспекта.

Штаб Навального в Москве объявил точками сбора две станции метро

Штаб Навального в Москве объявил о точках сбора участников протестной акции - станции метро "Сухаревская" и "Красные ворота". Корреспондент DW сообщает, что по рации ОМОНа передали о задержании в общей сложности 10 человек.

❗️Полиция перекрыла все подходы к центру города. Поэтому мы собираемся на Красных воротах и Сухаревской. Обновления появятся в нашем телеграм-канале: @teamnavalny_mos.

Обязательно расскажите всем! pic.twitter.com/fWu4IxemwY

— Штаб Навального в Москве (@teamnavalny_mos) January 31, 2021



В Екатеринбурге шествие дошло до сквера у Театра драмы, в нем участвует не менее четырех тысяч человек, передает корреспондент "Медиазоны". Демонстранты начали скандировать: "Аквадискотека" и "Выпускай". После этого ОМОН, как и 23 января, оцепил весь сквер, тогда протестующие вновь спустились к набережной Исети и направились в сторону спорткомплекса "Динамо". Местное издание E1.ru указывает, что на митинг пришла свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. На акции включили песню Виктора Цоя "Перемен". По данным Znak.com, ОМОН получил команду начать оттеснение протестующих.



Полицейские попытались дубинкой выбить телефон у журналистки НГС, которая следовала за одним из задержанных в Новосибирске pic.twitter.com/dlpJuR568R — Znak.com (@znak_com) January 31, 2021

В Красноярске полиции сильно больше, чем протестующих. Силовики не стали выставлять ограждения — и сами выстроились в загон pic.twitter.com/6ulttI7lnZ — Znak.com (@znak_com) January 31, 2021



В Уфе на улицы вышли более тысячи человек, параллельным курсом с протестующими идут полицейские, сообщило местное издание "КушТау on-line". По оценке "Эха Москвы в Уфе", на улицах города собрались не менее двух тысяч человек.

Во Владивостоке задержаны не менее 57 человек. Местный штаб Навального сообщил, что среди задержанных - заместитель председателя Приморского отделения парии "Яблоко" Марина Железнякова. После составления протокола по 20.2 ч.5 в отделе полиции номер 1 ее сразу отвезли в Ленинский районный суд, указали далее активисты. Между тем из отделения полиции выпустили Александра Кирсанова, который должен был вести трансляцию с акции. "При задержании прямо в автобусе у него провели личный досмотр без составления протокола и присутствия понятых", - сообщил штаб Навального.

Кадры массовых задержаний во Владивостоке: там задержаны как минимум 57 человек. В попытке избежать встречи с полицией участники акции за Навального вышли прямо на лед Амурского залива. pic.twitter.com/lqxSGhIgDp — DW на русском (@dw_russian) January 31, 2021



В Екатеринбурге перекрыли трамваями центральный проспект Ленина на пересечении с улицей Московская, сообщает корреспондент "Медиазоны". По оценке издания Znak.com, в шествии участвуют около семи тысяч человек, МВД заявило об участии "до двух тысяч" человек. "Рекорд 23 января (пять тысяч) уже побит, а шествие продолжает собираться и идти к финальной точке возле Драмтеатра", пишет Znak.com.



Протестующим в Перми перегородила путь выехавшая (почти что из-за леса) конная полиция.

Фото: «Пропермь» pic.twitter.com/pPz93jU1BF

— Znak.com (@znak_com) January 31, 2021



В Томске задержаны четыре депутата городской Думы

В Томске задержаны более 10 человек, в том числе четыре депутата городской Думы, сообщила местный депутат Ксения Фадеева, которая также в числе задержанных.

Томичи, спасибо всем, кто вышел, не смотря на мороз 🇷🇺 задержаны более 10 человек, в том числе 4 депутатов Думы города Томска: Андрея Фатеева, Артема Канарева, Забелина Максима и меня. Россия обязательно будет свободной ✊🏻 pic.twitter.com/0OUJvtdtG1 — Ксения Фадеева (@ksushaaatom) January 31, 2021



Корреспондент DW сообщает о пятом задержании в Москве. На выходе из станции метро "Чистые пруды" стоит коридор ОМОНа, одного мужчину силовики увели внутрь метрополитена. Вдоль Чистопрудного бульвара выстроены автозаки и машины Росгвардии. Корреспондент DW указывает, что насчитала в районе Чистых прудов не меньше 50 силовиков.



Тотальные перекрытия у станции "Чистые пруды" в Москве, полиция полностью окружила выход из метро. На фото - уже пятый задержанный на Чистых прудах. pic.twitter.com/nRozcCBkxZ — DW на русском (@dw_russian) January 31, 2021



Задержания в Москве - уже за два часа до начала акции

Примерно за два часа до старта акции в Москве начались первые задержания. Четыре человека задержаны на Чистых прудах, пишет "МБХ Медиа". Из метро "Пушкинская" можно выйти только в одну сторону, площадь оцеплена.

Еще одно задержание на Чистых прудах в Москве. По нашим подсчетам — четвертое. Видео: @MBKhMedia pic.twitter.com/Lt7VcOVh8Q — МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021



В Санкт-Петербурге перекрыт центр города и закрыты станции метро, транспорт не работает, сообщает корреспондент DW.

По данным "Тайга.инфо", сотни демонстрантов в Иркутске дошли до здания областной администрации, после чего их начали окружать силовики со щитами. На омоновцев начала кричать мать одного из задержанных, ее увезли на скорой, сообщает "МБХ Медиа".

Акция в поддержку Навального началась в Иркутске. Силовики перекрыли улицу Урицкого, протестующие скандируют «Кобзев — трус», «Пошел вон, ты и твой ОМОН», «Свободу Навальному».

Видео: Команда Навального pic.twitter.com/oVURQJCyCd — МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021

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