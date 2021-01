Порядка 2 тысяч человек приняли участие в акции в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России. В это число сотрудники ведомства включили и журналистов, хотя те работают на мероприятии. Цифры приводятся на 14.30 мск. По данным правозащитного интернет-портала "ОВД-Инфо", количество задержанных на протестных акциях по всей России достигло 2291, в Москве - 520, во Владивостоке - 120, в Санкт-Петербурге - 242. В столице задержали журналиста Сергея Пархоменко. Как рассказал он сам, он находился в районе Сокольники, возле пожарной каланчи. Его окружили 18 полицейских. "Они не понимают, что со мной делать, потому что нет свободного автозака. Говорят: "Подождите, сейчас транспорт подъедет", - отметил он до того, как его поместили в спецтранспорт.

В Санкт-Петербурге протестующие идут по улице Гороховая, близ Адмиралтейства. В руках некоторые из них держат телефоны с зажженными фонариками.

На юге Москвы, в районе метро "Братиславская", задержали 40-летнего жителя города. Два сотрудника ОМОН проверяли у него документы. "В ответ он достал нож. Правоохранители обезоружили и задержали нападавшего", - утверждает источник агентства "Интерфакс". На кадрах, поступающих с места событий видны только двое правоохранителей, у ног которых на снегу лежит нож.

Как сообщил в Telegram-канале интернет-проект "Важные истории", электрошокер применили к задержанному на улице Русаковской на северо-востоке Москвы. По данным портала, мужчина потерял сознание, после чего его унесли.

В Омске на акцию протеста вышли около 550 человек

Около 550 человек приняли участие в акции протеста в Омске, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Омской области. По данным полиции, 62 человека задержаны.

В Новосибирске при температуре в минус 20 по Цельсию прошла одна из самых масштабных акций в российских регионах. По оценкам местных СМИ, там митинговали несколько тысяч человек. Жители города прошли маршем к зданию областного правительства, его полностью оцепил ОМОН. Задержаны десятки человек.

По данным издания "Фонтанка", на Сенной площади в Санкт-Петербурге начались столкновения, после чего полиция распылила слезоточивый газ. Официального подтверждения применения спецсредств пока не поступало.

Супруга оппозиционера Юлия Навальная вышла на акцию в районе Сокольники в Москве. Ее фото размещено в Instagram. По данным телеканала "Дождь", вскоре Навальную задержали. Политики Дмитрий Гудков и Александр Соловьев присоединились к митингующим у Тверского районного суда в Москве, передало сетевое издание Sota Vision.

Протестующие в Москве продолжают движение к следственному изолятору "Матросская тишина", где содержится оппозиционер Алексей Навальный. Полиция пытается опередить шествие, автомобили правоохранителей следуют к СИЗО.

Пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс написала в Twitter, что, по ее данным, поступают "многочисленные сообщения о задержании журналистов в жилетах с надписями "пресса" во время освещении протестов" в России. По информации ежедневного сетевого издания Sota Vision, его журналиста Данила Афонина отправили в автозак, несмотря на наличие у него пресс-карты. "Российские власти должны уважать международные права человека и свободу прессы", - подчеркнула она.

