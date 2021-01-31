ФБК призвал Байдена ввести санкции против ближайшего окружения Путина

Соратники Навального направили администрации США список из 35 олигархов и высокопоставленных российских чиновников. В нем числятся Роман Абрамович и Михаил Мурашко.

Основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) направил письмо на имя президента США Джо Байдена список из 35 россиян, "играющих ключевую роль в пособничестве Путину", и призвал лишить их доступа к американским финансовым учреждениям и запретить въезд в США. Об этом сообщил в субботу, 30 января, исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков в ходе видеозвонка с несколькими американскими журналистами.

Данные санкции будут гораздо более эффективными, чем предыдущие меры США и их союзников, направленные на сдерживание действий Кремля, отметил он. Глава ФБК указал, что до сих порштрафные меры Соединенных Штатов и ЕСбыли нацелены в основном на менее высокопоставленных представителей РФ, которые не владеют активами за границей и не ездят на запад, поэтому данные ограничения не принесли должного результата.

Три категории списка

В разговоре с американскими журналистами Ашурков сообщил, что фигурантов списка из 35 человек можно разделить на три категории, пишет издание USA Today. В первую входят "близкие друзья и кошельки Путина" - богатые россияне, которые, по его словам, хранят деньги российского президента и его окружения. Среди прочих в этом списке числится миллиардер Роман Абрамович и заместитель председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.

Во вторую группу попали чиновники российского правительства, участвующие в подавлении политических и гражданских свобод в России, в третью - оперативники, причастные к преследованию Навального и Фонда борьбы с коррупцией, отмечает USA Today.

В свою очередь CNN сообщает, что в направленном Байдену списке фигурирует также министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По словам авторов письма, он "покрывал отравление Навального" и препятствовал усилиям по его эвакуации на лечение в Германию. По данным телеканала, восемь человек из 35 вошли в "приоритетный шорт-лист", ФБК призвал ввести санкции против них в первую очередь.

Единственно верного решения не существует

При этом Ашурков заявил, что не существует единственно верного решения для того, чтобы настоять на освобождении Навального, который после возвращения из Германии был арестован до 15 февраля, а также для изменения агрессивной тактики Кремля в отношении Запада. Вместе с тем "что-либо меньшее", чем санкции против ближайшего окружения Путина, не заставит российские власти изменить политику, говорится в письме, имеющемся в распоряжении CNN.

Одновременно Ашурков указал, что команда Навального планировала обнародовать список после того, как будет собрано полное досье в отношении фигурирующих в нем лиц, но арест оппозиционера продемонстрировал необходимость незамедлительных действий.

Белый дом подтвердил получение письма ФБК

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности президента США Эмили Хорн подтвердила получения письма ФБК.

31 января в России проходит второй день массовых протестов в поддержку Алексея Навального, арестованного после возвращения из Германии, где он проходил лечение от последствий отравления на родине боевым веществом семейства "Новичок".В первый день протестов 23 января акции прошли в Москве и многих других городах России и мира. По данным оппозиции, в них участвовали около 160 тысяч человек. По итогам акций был задержан 4051 человек, сообщил "ОВД-инфо". Возбуждено более 20 уголовных дел.

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