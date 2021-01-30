Протесты в Беларуси: футбольные фанаты против Лукашенко

Фанаты футбольного клуба "Динамо-Брест" бойкотировали матчи во время пандемии и поддержали протесты против Лукашенко. Что за этим последовало и в какой ситуации болельщики сейчас?

Весной 2020 года, когда во многих странах был введен жесткий карантин из-за COVID-19 и отменены все массовые мероприятия, в Беларуси проходил национальный чемпионат по футболу. Среди тех, кто призывал своих сторонников отказаться от посещения стадионов, были и фанаты футбольного клуба "Динамо-Брест".

Манекены заменили болельщиков

Как рассказал DW один из лидеров фанатского движения Евгений, решение бойкотировать игры любимой команды далось непросто. "В 2019 году наше "Динамо" впервые в своей истории стало чемпионом Беларуси, мы готовили много сюрпризов, чтобы в новом сезоне отблагодарить футболистов за это достижение", - рассказывает брестский фанат.

Болельщики клуба в начале марта прошлого года еще успели съездить в Минск, чтобы поддержать "Динамо" в победном поединке за суперкубок, но дальнейшие планы на сезон поменялись из-за первой волны пандемии коронавируса.

"В большинстве стран чемпионаты тогда были приостановлены, но в Беларуси федерация футбола делать это не стала: ведь власти страны называли коронавирусом психозом. Тогда фанаты ведущих клубов сами приняли решение отказаться от активной поддержки на трибунах, чтобы не усугублять ситуацию и поберечь здоровье болельщиков", - вспоминает Евгений.

В результате на фан-секторах белорусских стадионов стали появляться манекены, чтобы создать антураж для телевизионных трансляций.

Что не сделал коронавирус - сделали выборы

Футбольные фанаты в Беларуси решили вернуться на трибуны летом 2020 года и этот период совпал с началом президентской избирательной кампании в стране. Среди традиционных речовок на стадионе стали звучать лозунги "Жыве Беларусь!", а болельщики активно использовали национальную бело-красно-белую символику и герб "Погоня".

В Белорусской федерации футбола быстро отреагировали на демарш болельщиков. По предлогом "неблагоприятной эпидемиологической ситуации" некоторые матчи либо перенесли на поздний срок, либо решили проводить без присутствия зрителей.

"Самое любопытное, что в июле несколько футболистов брестского "Динамо" действительно заразились коронавирусом: руководство клуба обращалось в федерацию с просьбой перенести ближайшие игры, но получило отказ", - говорит представитель брестских фанатов.

Последовавшие за президентскими выборами репрессии вынудили активных футбольных болельщиков снова воздержаться от посещения стадионов: теперь уже по политическим мотивам.

Как фанат стал политзаключенным

Избирательная кампания 2020 года кардинально изменила отношение фанатов к происходящему в Беларуси. По признанию Евгения, он и его соратники по футбольному движению до этого почти не интересовались политикой. Однако атмосфера, в которой проходила подготовка к выборам, и жесткая реакция властей на мирные действия оппонентов режима, не могла оставить болельщиков равнодушными.

Многие брестские фанаты в первые дни после выборов были активными участниками акций протеста в городе, а впоследствии оказались в числе волонтеров, помогавших пострадавшим от насилия со стороны силовых органов.

Одним из таких волонтеров стал Александр Бабич, который был задержан по подозрению в сопротивлении сотрудникам милиции. Как выяснилось в ходе судебного процесса, свидетель-милиционер знал Бабича именно как футбольного фаната, однако реальных претензий в ходе процесса к нему не высказывал.

Тем не менее в конце 2020 года суд в Бресте приговорил Александра Бабича к лишению свободы на 3 года и 6 месяцев. От адвокатов и родственников осужденного футбольного болельщика стало известно, что в изоляторе он подвергается издевательствам: во время проверок Александра заставляют называть себя "экстремистом, оказавшим сопротивление властям". На прошлой неделе правозащитные организации Беларуси признали Бабича политзаключенным.

Поддержка для "Мисс Беларусь"

В брестском фанатском движении считают этот приговор показательным, однако от своих убеждений не отказываются. Еще несколько активных болельщиков остаются подозреваемыми по другим уголовным делам, которые заведены по фактам событий в августе-сентября 2020 года, когда Брест являлся одним из главных мест народного недовольства после президентских выборов в стране.

Свою солидарность с жертвами репрессий группа болельщиков решила продемонстрировать поездкой в Минск, чтобы высказать поддержку "Мисс Беларусь-2008" и бывшему пресс-секретарю футбольного клуба "Динамо-Брест" Ольге Хижинковой, которая была арестована на 42 дня за участие в мирных акциях протеста.

По словам Ольги, такая поддержка для нее очень важна, "пока у "Динамо-Брест" будут такие болельщики, за будущее клуба можно не беспокоиться".

До 2021 года футбольный клуб из Бреста в течение нескольких лет финансировался бизнесменом Александром Зайцевым, который считается одним из "кошельков Лукашенко". Теперь он оставил "Динамо" и клуб стал государственным учреждением.

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