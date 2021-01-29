БЧБ-флаг и другую символику в Беларуси могут признать экстремистскими

Генпрокуратура готовит пакет документов о признании экстремистскими бело-красно-белого флага и иной символики. Об этом сообщила телеканалу «Беларусь 1» официальный представитель ведомства Анжелика Курчак. Сегодня также стало известно, что в Генпрокуратуру обратились «неравнодушные» белорусы с заявлением, чтобы запретили БЧБ-символику и причислили ее к экстремистской.

Чтобы это произошло, они просят ведомство обратиться в суд. Об этом сообщают как авторы обращения, так и госСМИ. В Генпрокуратуре заявили, что приняли к рассмотрению это обращение. Тем временем чиновники сейчас занимаются законопроектом о недопущении героизации нацизма. Для этого создали специальную рабочую группу, и некоторые участники как раз говорят о запрете БЧБ-символики. Сейчас законопроект, как сообщается, на стадии доработки. Между тем еще одна группа белорусов намерена запустить гражданскую законодательную инициативу по защите этой символики. Портал TUT.by рассказывает, что происходит вокруг БЧБ-символики.

Генпрокуратура: готовим пакет документов о признании экстремистскими бело-красно-белого флага и иной символики

Генеральная прокуратура приняла к рассмотрению коллективное обращение о незарегистрированной символике, сообщает «Беларусь 1». В пресс-службе ведомства отметили, что обращение будет изучено в установленном законом порядке.

— С учетом ранее проведенной Генеральной прокуратурой работы по совершенствованию законодательства о противодействии экстремизму в настоящее время мы готовим пакет документов о признании экстремистскими бело-красно-белого флага и иной символики, — заявила официальный представитель Генпрокуратуры Анжелика Курчак.

В нынешнем законодательстве по запрещенной символике БЧБ-флага нет.

Почему и кто обратился в Генпрокуратуру из-за БЧБ-флага

Группа белорусов обратилась в Генпрокуратуру с коллективным заявлением, в котором просит признать БЧБ-символику экстремистской и, соответственно, запрещенной. Для этого ведомство просят обратиться в суд с иском о признании бело-красно-белого флага экстремистским материалом. О какой-либо другой БЧБ-символике в обращении не говорится.

Один из инициаторов обращения Петр Шапко рассказал TUT.BY, что под обращением подписалось около 140 человек.

— Обращение есть в открытом доступе на сайте «Движения Родина» (движение планируют зарегистрировать как республиканское патриотическое общественное объединение. — Прим. ред.). Но об этом сайте почти никто не знает, а на широкие массы мы не объявляли о сборе подписей, — говорит Петр Шапко. — Причина, по которой мы занялись этим вопросом, лежит на поверхности. На наших глазах протестное движение, изначально символом которого была белая лента, что является технологией, распространенной для реализации цветных революций, после того как переворот не удался, вдруг, как по команде, переобулось в цвета бело-красно-белого флага, история существования которого — это история проигрыша, позора и оккупации. Этот флаг не может принять большая часть нашего общества, в том числе и существенная часть протестных масс. Любой нормальный белорус, который знает его реальную историю, не может испытывать к данному символу положительных эмоций, разве что он потомок тех полицаев, которые истребляли собственный народ в угоду нацистским оккупантам.

Как чиновники готовят удар по «героизации нацизма» и при чем тут БЧБ-флаг

Тем временем в Беларуси разрабатывают законопроект о недопущении героизации нацизма. Для этого создали специальную рабочую группу. Одно из заседаний группы провели на прошлой неделе, в нем участвовали в том числе депутаты Лилия Ананич, Игорь Марзалюк, представители Совета Республики Виктор Лискович и Сергей Рачков. На сайте парламента сообщается только то, что группа собиралась для доработки проекта Закона «О недопущении героизации нацизма». Мы попытались узнать у Лилии Ананич, Виктора Лисковича, Игоря Марзалюка детали про разрабатываемый законопроект, но из этого ничего не вышло (последний, к примеру, не ответил на звонок).

В том варианте возможного законопроекта по недопущению героизации нацизма, который оказался в нашем распоряжении, прописаны достаточно серьезные меры за использование нацистской символики. Среди прочего предусмотрено приостановление деятельности организации, представительства иностранной или международной организации, ИП при признании их экстремистскими из-за реабилитации нацизма, «героизации нацистских преступников и их пособников».

Мы не беремся утверждать, что это один из последних вариантов документа. Но в ситуации отсутствия официальных комментариев по этому законопроекту, а также из-за неготовности (нежелания) чиновников рассказывать подробности по документу, предположим, что это одна из промежуточных версий документа.

В нем говорится о запрете использования нацистской символики, в том числе флагов, гимнов, свастики, эмблем. Конкретно про БЧБ-флаг в этом варианте проекта не говорится. Но если чиновники признают его экстремистским, то тогда, вполне вероятно, что законопроект о недопущении героизации нацизма будет распространяться и на БЧБ-символику.

«Реабилитация нацизма, пропаганда или публичное демонстрирование, изготовление, распространение нацистской символики или атрибутики, а равно хранение или приобретение такой символики или атрибутики в целях распространения запрещаются», — отмечается в том варианте законопроекта, который имеется в нашем распоряжении.

В декабре прошлого года Лилия Ананич заявила госТВ, что подготовить законодательные акты о недопустимости героизации нацизма планируют к весенней сессии (она, как правило, стартует в первых числах апреля). Депутат не уточняла, какие нормы могут прописать. Уточним, что в сюжете гостелеканала тогда говорилось среди прочего про БЧБ-символы, в том числе про БЧБ-флаг, а также про протестные движения.

Напомним, ранее неоднократно про БЧБ-флаг высказывался Александр Лукашенко: называл его «фашистской символикой» и заявлял, что не намерен терпеть ее в Минске (это заявление сделано в ноябре прошлого года), а также говорил про невозможность героизации нацизма «в стране, потерявшей каждого третьего своего гражданина», а «восторженно марширующих с БЧБ-флагами и портретами фюрера» видели в немецкой кинохронике (заявление сделано в конце декабря).

Инициаторы сбора подписей в защиту БЧБ-флага: в нашей стране редко пользуются правом альтернативного законотворчества

Тем временем другая группа белорусов запускает инициативу по сбору подписей в защиту БЧБ-символики. Для этого они хотят собрать как минимум 50 тысяч подписей и выступить с законодательной инициативой — подготовить законопроект с рабочим названием «О монументальном достоянии». «Такие меры не позволят ввести запретительные меры на использование символики «(БЧБ. — Прим. ред.)», — поясняют активисты инициативы.

Уточним, что Конституцией предусмотрено, что белорусы могут выступать с законодательной инициативой, если наберется как минимум 50 тысяч подписей. Причем речь о тех, кто обладает избирательным правом.

— В нашей стране редко пользуются правом альтернативного законотворчества. Так сложилось, что многие считают центром законотворческой деятельности в нашей стране Национальный центр законопроектной деятельности. Ни в коей мере не умаляя достоинства работающих в указанном Центре людей (там немало грамотных специалистов, которых мы очень уважаем), полагаем, что процесс законотворчества все же нельзя загнать «под одну крышу», тем более под эгидой исполнительной власти, потому что мы теряем здесь одно из самых необходимых условий нормальной подготовки законопроектов — плюрализм мнений, — говорят инициаторы сбора подписей. — К тому же есть опасность того, что при такой организации законотворчества будет проводиться в жизнь воля только одной стороны — исполнительной власти, которая зачастую не совпадает не только с мнением народа, но и даже с мнением других ветвей государственной власти.

Сейчас инициаторы сбора подписей намерены сформировать инициативную группу. Насколько это получится, как и сам сбор подписей, что достаточно проблематично в нынешней ситуации, они не берутся прогнозировать.

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