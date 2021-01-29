Украина не будет регистрировать российскую вакцину от COVID-19

Вакцинация в Украине начнется в феврале, заверил министр здравоохранения Максим Степанов. Он отверг возможность регистрации российского препарата "Спутник V".

Украина не намерена регистрировать российскую вакцину "Спутник V" для борьбы с коронавирусом SARS-CoV-2, заявил министр здравоохранения Максим Степанов в пятницу, 29 января. По его словам, "одна политическая сила устроила какую-то истерию по поводу регистрации" препарата. "Сразу могу сказать, что никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет", - подчеркнул министр.

При этом вакцинация в Украине начнется в феврале, как и планировалось, заверил Степанов. Украинский министр осудил заявления ряда политиков о "призрачных шансах" на своевременное начало вакцинации. Первый этап кампании предполагает прививки почти 370 тысяч человек, заявил ранее глава украинского Минздрава.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался против использования в Украине российской вакцины против Covid-19 из-за пропагандистского фактора, напоминает "Интерфакс". "Как член правительства, я бы выступал против такого решения. Потому что Россия не заботится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины<...> даже если бы она была действенна", - сказал Кулеба 12 января в эфире телеканала "1+1".

Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий легочное заболевание COVID-19, обнаружен у 102 млн жителей планеты, свыше 2,2 млн пациентов скончались, а почти 74 выздоровели. Больше всего заражений и летальных исходов среди больных новой инфекцией приходится на США. В 42-миллионной Украине подтверждено 1 211 593 заражения, 22 479 пациентов умерли, 1 003 341 выздоровел.

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