Президент Украины Зеленский подписал указ о новых санкциях в отношении России

Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины об ограничительных мерах к российским физическим и юридическим лицам. Их перечень не приведен.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 28 января, подписал указ о новых санкциях в отношении российских граждан и компаний. Глава государства тем самым ввел в действие соответствующее декабрьское решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Перечень конкретных физических и юридических лиц не приводится. Кроме того, одно из положений решения СНБО засекречено. МИД Украины намерен сообщить профильным органам Евросоюза, США и других государств об этих санкциях, а также "поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер", отмечается в решении СНБО.

Санкции Украины в отношении российских граждан и компаний вступили в силу в 2014 году в связи с аннексией Россией украинского полуострова Крым и вмешательства РФ на востоке Украины. Россия в ответ приняла аналогичные меры. Обе страны регулярно обновляют санкционные перечни.

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