Росстат сообщил о максимальном сокращении численности населения РФ за 15 лет

За 2020 год численность населения России уменьшилась с 146,74 млн до 146,23 млн человек. Росстат не наблюдал такого падения с 2005 года.

Население России в 2020 году сократилось на 510,5 тысячи человек. Это следует из предварительных данных Федеральной службы государственной статистики (Росстата), обнародованных в четверг, 28 января. На 1 января 2020 года в РФ проживали 146 миллионов 748 тысяч 643 человека, а на 1 января 2021-го - 146 миллионов 238 тысяч 185 человек.

Подобные темпы снижения последний раз были зафиксированы в 2005 году. Тогда численность населения России упала со 143,8 млн до 143,2 млн человек на начало 2006 года.

Общее число умерших в России в январе-ноябре 2020 года составило 1,881 млн человек, сообщал ранее Росстат. Это на 229,7 тысячи, или 13,9 процента, превысило аналогичный показатель за 11 месяцев 2019 года.

Мир в завершившемся 2020-м столкнулся с пандемией легочного заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2. Россия входит в число стран, где количество подтвержденных заражений превысило порог в 3 млн случаев.

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