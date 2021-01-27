Украина не будет иметь полного доступа к вакцинам от коронавируса до 2023 года

В странах с плохой экономической ситуацией массовая вакцинация населения от коронавируса начнется не раньше 2023 года. Среди этих государств значится Украина и большинство стран Африки. Об этом сообщил британский журнал The Economist.

Более 85 беднейших стран мира не получат широкого доступа к вакцине от Covid-19 до 2023 года. Большинство этих стран находятся в Африке. Но в списке государств, попаших в список, значатся и европейские страны. Например, Украина.

Аналитики издания отмечают, что первыми к массовой вакцинации населения преступят государства Евросоюза, США, ОАЭ, Сингапур и Гонконг. Массовая вакцинация в этих странах, согласно прогнозам, завершится к концу 2021 года.

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аналитики издания отмечают, что в 2021 году первыми препарат получат государства Европы, США, ОАЭ, Сингапур и Гонконг.

Сообщается, что страны со средним уровнем дохода и большинство стран с низким уровнем дохода, такие как Украина, могут рассчитывать по поставки вакцин по программе COVAX. Согласно этой международной инициативе, бедные страны должны получить 6 млрд доз вакцины от коронавируса.

Первые 2 млрд доз по этой программе будут переданы странам уже в 2021 году, в основном, работникам здравоохранения. При этом отмечается, что дозы от COVAX охватят лишь до 20% населения каждой страны.

В большинстве бедных стран массовая вакцинация начнется не раньше 2023 года.

"Некоторые страны — особенно более бедные с молодым демографическим профилем — могут потерять мотивацию к распространению вакцин, особенно если болезнь распространилась широко или связанные с этим затраты окажутся слишком высокими", — рассказал изданию эксперт отдела исследований и анализа Economist Group Агат Демаре.

Исследователи прогнозируют, что страны, стоящие в начале очереди на вакцины от коронавируса, включая Великобританию, США и большинство стран ЕС, проведут вакцинацию своих приоритетных групп населения к концу марта, а к концу календарного года процесс массовой вакцинации в этих странах будет полностью завершен.

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