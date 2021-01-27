СМИ: AstraZeneca прервала переговоры с ЕС о поставках вакцины, но пообещала возобновить диалог

Представители британской фармацевтической компании AstraZeneca прервали телефонные переговоры с ЕС по поводу поставок вакцины от коронавируса, сообщает Bloomberg. Пресс-служба компании позже сообщила, что диалог с представителями Евросоюза будет продолжен.

Представители стран Европейского союза намеривались добиться от британской компании объяснений по поводу того, с чем связана задержка поставок препарата.

В самой компании AstraZeneca отказались комментировать информацию о прекращении телефонных переговоров с ЕС со стороны ее представителей.

Позднее пресс-служба компании сообщила, что диалог с представителями ЕС будет продолжен. "Мы не выбыли. Можем подтвердить, что будем присутствовать на встрече с официальными лицами ЕС", — говорится в сообщении.

Ранее AstraZeneca сообщала, что из-за уменьшения объемов производства противокоронавирусной вакцины доставки в ЕС будут задерживаться.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!