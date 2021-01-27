Представители стран Европейского союза намеривались добиться от британской компании объяснений по поводу того, с чем связана задержка поставок препарата.
В самой компании AstraZeneca отказались комментировать информацию о прекращении телефонных переговоров с ЕС со стороны ее представителей.
Позднее пресс-служба компании сообщила, что диалог с представителями ЕС будет продолжен. "Мы не выбыли. Можем подтвердить, что будем присутствовать на встрече с официальными лицами ЕС", — говорится в сообщении.
Ранее AstraZeneca сообщала, что из-за уменьшения объемов производства противокоронавирусной вакцины доставки в ЕС будут задерживаться.
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