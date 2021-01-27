BYPOL назвал имена людей, предположительно причастных к смерти Романа Бондаренко

Инициатива BYPOL провела предварительную проверку по факту смерти Романа Бондаренко​ и опубликовала её результаты.

После гибели Бондаренко Генпрокуратура уже более двух месяцев проводит проверку. Ей руководит заместитель начальника управления по расследованию особо важных уголовных дел старший советник юстиции Михаил Шестопалов. С материалами проверки не знакомят даже мать Романа. Уголовное дело по гибели минчанина до сих пор не начато.

"Нам достоверно известно о том, что в распоряжении Генеральной прокуратуры имеется достаточно данных, указывающих на насильственный характер смерти Романа Бондаренко и наличие признаков противоправной причастности к ней сторонних лиц", — заявляют в BYPOL.

Бывшие силовики, составившие инициативу BYPOL, говорят, что для выяснения причастных было достаточно тех аудиозаписей, которые попали интернет. Тем не менее они провели отдельную проверку.

По мнению экспертов BYPOL, необходимо дать юридическую оценку действиям (или бездействию) следующих лиц:

Дмитрий Басков (председатель Федерации хоккея);

Дмитрий Шакута (боец ММА);

Наталья Эйсмонт (пресс-секретарь Александра Лукашенко);

Анна Эйсмонт (её сестра);

Павел Волчек;

Жаннета Волчек;

Сотрудники СОБР:

Сергей Сарман;

Сергей Антюфеев;

Олег Буйкевич;

Роман Савенко;

Евгений Тимановский;

Сотрудники ОМОН:

Руслан Кулешов;

Роман Кривошеин;

другие невыявленные сотрудники 7-й роты 19-го взвода ОМОН ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники Центрального РУВД Минска, принявшие Романа Бондаренко под свою ответственность от сотрудников ОМОН и своевременно не проведшие его осмотр на предмет необходимости оказания медицинской помощи:

А. Бобков, ответственный дежурный по Центральному РУВД;

оперативный дежурный.

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