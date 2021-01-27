ФСБ объяснила бесполетную зону в районе "дворца Путина" интересами пограничной безопасности

Бесполетная зона в районе мыса Идокопас у Геленджика была установлена «в интересах пограничной безопасности» приказом Минтранса от 24 июля 2020 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ФСБ.

Причиной этого приказа стала «возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО», к территории, где находится пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю, пишет РБК.

Запрета на прохождение лодок в районе мыса Идокопас нет, утверждают в ФСБ. В этом районе ведомство, по его утверждению, занимается только «защитой участка государственной границы России, обеспечением экономических и других законных интересов страны, контролем в сфере охраны водных и биологических ресурсов и соблюдением юридическими и физическими лицами правил режима госграницы и погранконтроля».

В районе Геленджика нет охраняемых объектов и не действуют никакие ограничения, рассказали также РБК в ФСО.

На мысе Идокопас у Геленджика находится резиденция президента России Владимира Путина, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Сам Путин заявил, что ни ему, ни его семье описанное в расследовании не принадлежит.

В расследовании ФБК утверждалось, что «местное ФСБ настоятельно просит обходить мыс Идокопас за милю», а сотрудники спецслужб его охраняют.

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