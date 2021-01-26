Умер бывший вице-премьер России Сергей Приходько

В возрасте 64 лет умер бывший вице-премьер, экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько. Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на другие источники.

Газета пишет, что Приходько умер после долгой болезни — бокового амиотрофического склероза, известного как болезнь Лу Герига. Информацию о смерти Приходько подтвердили РИА Новости в пресс-службе кабмина.

С 1998 по 2004 год Приходько работал заместителем главы администрации президента, с 1997 по 1998 год и с 2004 по 2012 год — помощником президента. В январе 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин назначил Приходько своим помощником.

В феврале 2018 года Приходько стал героем расследования Фонда борьбы с коррупцией. Там утверждалось, что чиновник и бизнесмен Олег Дерипаска отдыхали на яхте бизнесмена в Норвегии. Алексей Навальный называл это взяткой. В качестве источников информации для расследования были использованы в том числе фотографии из инстаграма модели Насти Рыбки, которая находилась на яхте.

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