В Эстонии новый кабинет министров. В нем не будет правых и евроскептиков

Новое правительство Эстонии во главе с лидером Партии реформ Кайе Каллас приведено к присяге и проведет во вторник первое заседание.

Правительство сформировано двумя партиями, каждой из которых досталось по семь министерских портфелей: Партией реформ, которая на выборах в 2019 году получила наибольшее количество голосов по сравнению с другими, но в правительство тогда не вошла, и Центристской партией, которая служила ядром коалиции, управлявшей страной до настоящего момента.

В частности, реформистам достались посты министров финансов и обороны, центристам - министров иностранных дел и экономики.

Кайе Каллас - первая женщина, ставшая премьером Эстонии.

В парламенте (Рийгикогу) новая коалиция будет располагать прочным большинством в 59 голосов.

Прежнее правительство во главе с лидером Центристской партии Юри Ратасом ушло в отставку в ночь с 12 на 13 января на фоне скандалов, связанных с обвинениями в коррупции и некоторыми заявлениями представителей младшего партнера по коалиции, партии EKRE.

Те, в частности, советовали эстонским геям переехать в Швецию, называли избранного президента США Джо Байдена коррупционером, а левого премьера соседней Финляндии Санну Марин - кухаркой, взявшейся управлять государством.

EKRE и еще одной правой партии, ISAMAA, в новой коалиции не будет.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд утвердила состав правительства в момент восхода Солнца в 08:44 утра, что считается символичным. Затем она и новые министры сделали групповое фото, соблюдая социальную дистанцию.

Кальюлайд поблагодарила обе партии за то, что они сумели быстро преодолеть разногласия и сформировать коалицию, не оставив страну без управления во время пандемии Covid-19.

Она также поблагодарила ушедшее и предыдущие правительства за хорошее состояние государственных финансов и высокий кредитный рейтинг Эстонии.

Во время встречи с президентом министру внешней торговли и информационных технологий Андресу Сутту сделалось плохо. Позднее сообщили, что у политика упал уровень сахара в крови, но коронавируса у него нет.

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