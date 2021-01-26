Авария на шахте в Китае: спасатели достали из-под завалов девять тел

В ходе спасательной операции на золотодобывающей шахте в китайской провинции Шаньдун обнаружены девять тел погибших горняков. Накануне 11 человек удалось спасти из-под завалов.

Взрыв на шахте произошел 10 января, заваленным оказался входной тоннель. Внутри в это время работала бригада из 22 горняков. Первого удалось извлечь в середине минувшей недели, но он скончался в больнице в четверг.

Первые положительные результаты спасательная операция дала лишь в минувшее воскресенье — через две недели после начала, когда на поверхность подняли 11 человек. Несколько спасенных могли идти самостоятельно, состояние остальных медики оценили как тяжелое.

Общее число погибших при взрыве на данный момент составляет 10 человек. Неизвестной остается судьба еще одного шахтера.

Спасение живых



В воскресенье китайский госканал CCTV показал, как несколько часов назад достали первого шахтера с темной повязкой на глазах. Этот шахтер находился отдельно от основной группы, с которой спасателям удалось установить связь в прошлое воскресенье. На кадрах видно, что горняк в очень слабом состоянии.

После этого спасатели стали доставать 10 шахтеров, неделю назад обнаруженных вместе на глубине более 520 м. Эти горняки вышли на связь 17 января, после чего спасатели в течение недели спускали им еду и медикаменты.

Один из этой группы спасенных шахтеров находится в тяжелом состоянии, остальные смогли идти при поддержке спасателей, которые проводили их в машины скорой помощи.

Авария на золотодобывающей шахте "Хушань" на востоке страны вызвала обвал, который сильно повредил вход в шахту и уничтожил линии связи. Шахта находится в уезде Циси — крупном золотодобывающем регионе в провинции Шаньдун на восточном побережье Китая.

Как проходит спасательная операция



Спасатели пробурили узкие тоннели, сквозь которые людям в подземном плену поступал воздух и удавалось передавать еду и лекарства. Чтобы добраться до людей, спасатели постепенно расширяли одно из отверстий, вынося на поверхность куски камней, блокировавшие его.

После того, как местные власти на днях предсказали, что вызволить людей можно будет только через 15 дней, темпы операции значительно ускорились.

Ровно неделю горняки не подавали признаков жизни. 17 января кто-то дернул за одну из веревок, которые спасатели опускали в темные пустоты через имевшиеся узкие отверстия.

Когда веревку извлекли, к ней была прикреплена записка, сообщавшая, что живы 12 человек, и что 11 из них находятся вместе, и еще один где-то ниже.

Позднее связь с одиноким шахтером была потеряна, а один из 11 человек скончался в четверг от полученной при взрыве травмы головы.

Десятеро выживших находились на глубине 600 метров в полной темноте. Спасатели поддерживали с ними постоянную связь. Несколько дней назад шахтеры попросили передать им сосисок в дополнение к овсянке и питательным смесям.

Сообщалось, что два горняка нуждаются в медицинской помощи, а восемь чувствовали себя хорошо, насколько возможно в их положении.

Несчастные случаи не редкость на китайских шахтах, где правила техники безопасности соблюдаются не очень строго.

В сентябре и декабре прошлого года на угольных шахтах в городе Чунцин отравились углекислым газом 16 и 23 горняка.

В декабре 2019 года 14 человек стали жертвами взрыва на угольной шахте в провинции Гуйчжоу на юго-западе страны.

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