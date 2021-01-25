Глава штабов Навального подтвердил намерение провести акции 31 января

Подробности готовящихся акций Леонид Волков пообещал сообщить позднее. Посла США в России вызывали в МИД РФ из-за "решительного протеста" Москвы в связи с постами дипмиссии в соцсетях об акциях 23 января.

Руководитель сети региональных штабов оппозиционера Алексея Навального - Леонид Волков - подтвердил, что оппозиция намерена провести новые акции в поддержку политика 31 января. Такую запись он разместил в Twitter.

Официально российские власти не давали разрешение на эти протестные мероприятия. Волков также напомнил, что 2 февраля состоится суд об отмене условного наказания Навальному по делу "Ив Роше".

Москва заявила США "решительный протест"

Между тем Москва заявила США "решительный протест" в связи с распространением "американским посольством в России в социальных сетях и на их интернет-ресурсах постов с поддержкой незаконной акции в ряде российских городов" 23 января. Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков провел разговор на этот счет с послом США в РФ Джоном Салливаном.

Посольство США в РФ: Вашингтон поддерживает право на мирные протесты

Американская дипмиссия в Москве, в частности, отмечала, что следит "за сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах". "США поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений. Меры российских властей направлены на подавление этих прав", - указывалась в заявлении посольства.

Мы следим за сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах. Были задержаны более 350 мирных протестующих и журналистов. США поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений. Меры российских властей направлены на подавление этих прав. — Посольство США в РФ (@USEmbRu) January 23, 2021

Рекордное число задержаний в современной истории России

В России по итогам массовых протестов против ареста Алексея Навального по состоянию на середину дня 25 января были задержаны 3711 человек, сообщил правозащитный портал "ОВД-Инфо". Это - рекордное число за все время протестных мероприятий в современной истории России. 23 января они прошли более чем в 120 городах РФ и свыше чем в 70 - за границей. По оценкам агентства Reuters, на несанкционированную акцию в одной только Москве собрались до 40 тысяч протестующих.

Главное управление МВД по мегаполису на середину дня 23 января, говоря о Пушкинской площади Москвы, приводило цифру примерно в 4000 человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя 24 января состоявшиеся несогласованные акции, заявил, что на них "вышло мало людей".

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