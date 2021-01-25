Адвокат: Навальный узнавал о субботних митингах из новостей телеканалов

Оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас находится в СИЗО «Матросская тишина» практически ничего не знает о прошедших 23 января акциях в его поддержку кроме того, что показали по телевидению. Об этом рассказал в твиттере его адвокат Вадим Кобзев.

Были с коллегой у @navalny. Он практически ничего не знал о субботних митингах, кроме того, что по телевизору рассказали, что они малочисленны. Он действительно подписался на газеты и журналы, но приходить они будут только с марта. — Вадим Кобзев (@advokatkobzev) January 25, 2021

В новостях федеральных телеканалов освещали субботние акции протеста, обвиняя оппозицию в привлечении несовершеннолетних на митинги и жестокости по отношению к правоохранительным органам.

22 января Кобзев рассказал, что сотрудники ФСИН запретили пронести с собой в СИЗО распечатанные новости о Навальном, чтобы прочесть их ему.

В первые дни после ареста политик рассказывал адвокатам, что ему не передают письма. После этого их ему отдали и разрешили позвонить семье.

23 января по всей России прошли акции с требованием освободить оппозиционера. По данным Штабов Навального, на улицы вышли порядка 250 тысяч человек. Полиция задержала почти четыре тысячи человек. Возбуждено больше 15 уголовных дел.

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