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В новостях федеральных телеканалов освещали субботние акции протеста, обвиняя оппозицию в привлечении несовершеннолетних на митинги и жестокости по отношению к правоохранительным органам.

22 января Кобзев рассказал, что сотрудники ФСИН запретили пронести с собой в СИЗО распечатанные новости о Навальном, чтобы прочесть их ему.

В первые дни после ареста политик рассказывал адвокатам, что ему не передают письма. После этого их ему отдали и разрешили позвонить семье.

23 января по всей России прошли акции с требованием освободить оппозиционера. По данным Штабов Навального, на улицы вышли порядка 250 тысяч человек. Полиция задержала почти четыре тысячи человек. Возбуждено больше 15 уголовных дел.

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