Разработчики "Спутник V" предостерегли онкобольных от возможных осложнений

Людям со злокачественными новообразованиями и аутоимунными заболеваниями следует с осторожностью применять вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом говорится в новой редакции инструкции к препарату, опубликованной на портале «Гарант».

Предупреждение объясняется недостатком информации о ее влиянии на эти заболевания.

В случае с аутоимунными заболеваниями предполагается, что «Спутник V», стимулируя имунную систему, может привести к обострению заболевания. «Особенно следует с осторожностью относиться к пациентам с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний», — говорится в инструкции.

Кроме того, у пациентов, получающих иммуносупрессивную терапию, и пациентов с иммунодефицитом может не развиться достаточный иммунный ответ.

Также теперь, согласно инструкции, переболевшим не положена вакцинация вообще (раньше — только переболевшим в течение полугода перед прививкой).

«Спутник V» — первая российская вакцина от коронавируса. Массовая вакцинация в России началась 18 января 2021 года. С августа любой желающий мог привиться в качестве добровольца при условии, что подходит под критерии исследования.

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