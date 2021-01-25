В воскресных итоговых выпусках новостей широко осветили прошедшие протесты, хотя обычно замалчивают, и осудили их. Так, ведущий телеканала "Россия 1" Дмитрий Киселев в своей программе "Вести недели" обвинил Навального в вовлечении подростков и детей в круг своих сторонников, назвав это "политической педофилией".

Протесты, напоминающие "школьную экскурсию"

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Согласно российскому телевидению, организаторы протестов хотели вывести на улицу молодежь, прежде всего подростков. "Есть такие люди, которые со всей низостью готовы детей в политику втягивать, словно политические педофилы", - сообщает Киселев. Он предостерег родителей, чтобы они не отдавали своих детей "политическим педофилам".

"На улицы вывели тех, кого выводить не имели права", - заявляет Ирада Зейналова, ведущая программы "Итоги недели" на телеканале НТВ. По ее словам, для раскрутки акции была использована именно та социальная сеть, аудитория и авторы которых - это несовершеннолетние.

Речь идет о платформе TikTok, которую "наводнили агитационными видео" с момента объявления о подготовке оппозиционных акций, сообщает корреспондент НТВ.

Зейналова сравнила распространение в соцсетях призывов к участию в протестах с игрой "Синий Кит", в которой детей якобы принуждали к самоубийствам. "Точно так же как вирус, опасный контент мутирует", - сказала она.

Вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции может стать еще одним пунктом обвинения против самого Навального и его соратников, передает корреспондент НТВ.

Также телеканалы обвинили Навального в том, что его призыв к протестам стал причиной массовых беспорядков, из-за чего увеличился риск нового скачка заражений Covid-19. В программах подчеркивалось, что среди вышедших на улицу было 19 человек, зараженных коронавирусом.

"Сейчас, когда в условиях ограничения на массовые мероприятия из-за пандемии любые многолюдные уличные акции по понятным соображениям запрещены, призвал выйти на улицы берлинский пациент Навальный", - говорит Киселев.

Каналы подчеркивали, что силовики почти не проявляли насилия, в отличие от протестующих, часть из которых "была настроена спровоцировать насилие".

Демонстрировались кадры того, как полицейский в Красноярске спас участника митинга, у которого случился приступ эпилепсии, а также как в Москве сотрудники помогли мужчине найти потерявшуюся в толпе маленькую дочку. "Подобные примеры не вписываются в информационную повестку организаторов акций и сочувствующим им", - заявляет корреспондент Первого канала.

По словам корреспондентов, полиция не использовала никаких специальных средств подавления, чего нельзя сказать о полиции на Западе. "В странах, считающих себя передовыми демократиями, за такое по головке не погладят, а скорее всего, огреют дубиной, а хуже того - пристрелят на месте", - говорит Киселев.

Расследование про дворец Путина - "клюква"

"Россия 1" был единственным из трех главных российских каналов, затронувшим тему про фильм команды Навального о дворце, который связывают с главой государства. Ведущий Киселев повторил слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, что под Геленджиком - точно не "дворец Путина".

"Прежде всего, самому Путину по жизни роскошь как таковая не нужна. Для него это не круто. Ему точно некогда играть в машинки, сидеть в домашнем казино и курить кальян", - говорит Киселев, добавляя, что Путин - это "человек совершенно другого масштаба".

"У него пятак галстуков, простые рубашки и все его устраивает, и по всему видны и понятны его приоритеты - страна. И уж ему точно не до кальянных и всей этой дребедени, с чем кто-то пытается его склеить. Не прилипает!" - подчеркивает ведущий.

По словам Киселева, спецслужбы НАТО "дали в работу" Навальному сам текст расследования. "Изначально текст написан явно на английском и на русский переведен столь коряво, что какие-то ляпы вызывают просто хохот. Здесь у спецслужб НАТО прокол", - утверждает ведущий. Киселев привел в пример упоминание в расследовании "комнаты для грязи", утверждая, что это - неверный перевод английского слова "mudroom" (прихожая).

Киселев назвал Берлин "продюсером фильма от имени Навального". "То есть фильм - это ко-продукция с целью создать информационную бомбу и вызвать в России беспорядки. И с этой бомбой Навального как носителя бережно отправляют в Москву, а точнее - забрасывают с заданием и обещанием политического прикрытия", - заявляет ведущий.

"Политик на уровне ершика"

"Навальный как политик - пустое место. Это - миф. Он никогда ничего не смог организовать. Ни движение, ни партию", - говорил Киселев.

Ведущий отверг заявления о том, что Навальный - это возможная альтернатива Путину. "Более неестественное, чем ставить во главе правительства страны человека, который нигде ни дня никогда не работал и ничто в жизни не организовал, ни за кого из своих соратников не взял ответственность, трудно себе представить. Политик на уровне ершика", - заявил Киселев.

Доказывая, что фигуры Навального и Путина несопоставимы, Киселев привел в пример рейтинг доверия Путину, утверждая, что он "устойчив как ни у какого другого политика в мире".

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