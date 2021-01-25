"Политическая педофилия". Как российские телеканалы освещали протесты в поддержку Навального

В эфире российских федеральных телеканалов, пожалуй, никогда так часто не звучало имя оппозиционера Алексея Навального, в поддержку которого в субботу прошли несогласованные акции по всей России.

В воскресных итоговых выпусках новостей широко осветили прошедшие протесты, хотя обычно замалчивают, и осудили их. Так, ведущий телеканала "Россия 1" Дмитрий Киселев в своей программе "Вести недели" обвинил Навального в вовлечении подростков и детей в круг своих сторонников, назвав это "политической педофилией".

Протесты, напоминающие "школьную экскурсию"

Согласно российскому телевидению, организаторы протестов хотели вывести на улицу молодежь, прежде всего подростков. "Есть такие люди, которые со всей низостью готовы детей в политику втягивать, словно политические педофилы", - сообщает Киселев. Он предостерег родителей, чтобы они не отдавали своих детей "политическим педофилам".

"На улицы вывели тех, кого выводить не имели права", - заявляет Ирада Зейналова, ведущая программы "Итоги недели" на телеканале НТВ. По ее словам, для раскрутки акции была использована именно та социальная сеть, аудитория и авторы которых - это несовершеннолетние.

Речь идет о платформе TikTok, которую "наводнили агитационными видео" с момента объявления о подготовке оппозиционных акций, сообщает корреспондент НТВ.

Зейналова сравнила распространение в соцсетях призывов к участию в протестах с игрой "Синий Кит", в которой детей якобы принуждали к самоубийствам. "Точно так же как вирус, опасный контент мутирует", - сказала она.

Вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции может стать еще одним пунктом обвинения против самого Навального и его соратников, передает корреспондент НТВ.

Также телеканалы обвинили Навального в том, что его призыв к протестам стал причиной массовых беспорядков, из-за чего увеличился риск нового скачка заражений Covid-19. В программах подчеркивалось, что среди вышедших на улицу было 19 человек, зараженных коронавирусом.

"Сейчас, когда в условиях ограничения на массовые мероприятия из-за пандемии любые многолюдные уличные акции по понятным соображениям запрещены, призвал выйти на улицы берлинский пациент Навальный", - говорит Киселев.

Каналы подчеркивали, что силовики почти не проявляли насилия, в отличие от протестующих, часть из которых "была настроена спровоцировать насилие".

Демонстрировались кадры того, как полицейский в Красноярске спас участника митинга, у которого случился приступ эпилепсии, а также как в Москве сотрудники помогли мужчине найти потерявшуюся в толпе маленькую дочку. "Подобные примеры не вписываются в информационную повестку организаторов акций и сочувствующим им", - заявляет корреспондент Первого канала.

По словам корреспондентов, полиция не использовала никаких специальных средств подавления, чего нельзя сказать о полиции на Западе. "В странах, считающих себя передовыми демократиями, за такое по головке не погладят, а скорее всего, огреют дубиной, а хуже того - пристрелят на месте", - говорит Киселев.

Расследование про дворец Путина - "клюква"

"Россия 1" был единственным из трех главных российских каналов, затронувшим тему про фильм команды Навального о дворце, который связывают с главой государства. Ведущий Киселев повторил слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, что под Геленджиком - точно не "дворец Путина".

"Прежде всего, самому Путину по жизни роскошь как таковая не нужна. Для него это не круто. Ему точно некогда играть в машинки, сидеть в домашнем казино и курить кальян", - говорит Киселев, добавляя, что Путин - это "человек совершенно другого масштаба".

"У него пятак галстуков, простые рубашки и все его устраивает, и по всему видны и понятны его приоритеты - страна. И уж ему точно не до кальянных и всей этой дребедени, с чем кто-то пытается его склеить. Не прилипает!" - подчеркивает ведущий.

По словам Киселева, спецслужбы НАТО "дали в работу" Навальному сам текст расследования. "Изначально текст написан явно на английском и на русский переведен столь коряво, что какие-то ляпы вызывают просто хохот. Здесь у спецслужб НАТО прокол", - утверждает ведущий. Киселев привел в пример упоминание в расследовании "комнаты для грязи", утверждая, что это - неверный перевод английского слова "mudroom" (прихожая).

Киселев назвал Берлин "продюсером фильма от имени Навального". "То есть фильм - это ко-продукция с целью создать информационную бомбу и вызвать в России беспорядки. И с этой бомбой Навального как носителя бережно отправляют в Москву, а точнее - забрасывают с заданием и обещанием политического прикрытия", - заявляет ведущий.

"Политик на уровне ершика"

"Навальный как политик - пустое место. Это - миф. Он никогда ничего не смог организовать. Ни движение, ни партию", - говорил Киселев.

Ведущий отверг заявления о том, что Навальный - это возможная альтернатива Путину. "Более неестественное, чем ставить во главе правительства страны человека, который нигде ни дня никогда не работал и ничто в жизни не организовал, ни за кого из своих соратников не взял ответственность, трудно себе представить. Политик на уровне ершика", - заявил Киселев.

Доказывая, что фигуры Навального и Путина несопоставимы, Киселев привел в пример рейтинг доверия Путину, утверждая, что он "устойчив как ни у какого другого политика в мире".

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