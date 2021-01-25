Коронавирус в мире: в США заболели 25 млн, британцев просят не расслабляться после первой прививки

Темпы распространения коронавируса в США несколько замедляются, но в этой стране зарегистрировано уже 25 млн заболевших. Власти Британии, где обнаружен более заразный южноафриканский штамм Covid-19, призывают людей не расслабляться после первой прививки, а во Франции при прохождении пограничного контроля тест будет нужен даже гражданам ЕС.

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25 млн заболевших в США



В США число людей, заболевших коронавирусом, превысило 25 млн, сообщил университет Джонса Хопкинса, однако по данным экспертов, реальные масштабы распространения заболевания могут быть еще больше.

От Covid-19 скончались уже около 417 тыс. американцев, в последние недели в стране ежедневно регистрируется более 4 тыс. новых диагнозов.

Сразу после вступления в должность новый президент США Джо Байден подписал несколько указов о борьбе с коронавирусом, в том числе предполагающих расширение программы вакцинации и тестирования. Он также призвал американцев носить маски - иначе, по его словам, число жертв Covid-19 будет еще выше.

"Хочу, чтобы все понимали - прежде, чем ситуация улучшится, все станет еще хуже", - заявил Байден.

США пострадали от коронавируса больше всех других стран мира - как по заболевшим, так и умершим. В январе в американских больницах находилось рекордно высокое число пациентов c Covid-19, но в последние дни темпы распространения заболевания начали замедляться: новых диагнозов и пациентов в медицинских учреждениях стало несколько меньше.

Британия: южноафриканский штамм уже здесь



Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что в стране уже зарегистрировано 77 случаев нового штамма коронавируса, который был обнаружен в ЮАР. Все заболевшие прибыли из-за рубежа, то есть, по всей вероятности, заразились "южноафриканским" вариантом Covid-19 не на британской территории.

Предполагается, что в понедельник правительство страны рассмотрит введение более жестких ограничений для приезжающих в страну людей.

Ученые не исключают, что вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, может повлиять на эффективность вакцин от Covid-19. Известно также, что он способен распространяться быстрее, чем предыдущие штаммы коронавируса.

Тем временем британские власти призывают людей, уже привившихся от коронавируса, продолжать соблюдать все меры предосторожности. В первые две-три недели после прививки человек может заразиться ковидом, и даже если он не заболеет сам, может передать вирус кому-то еще, предупредил в воскресенье заместитель главного санитарного врача Британии Джонатан Ван Там. "Мы еще не знаем, как вакцина влияет на передачу", - написал врач в авторской статье в газете The Sunday Telegraph.

В Британии продолжается массовая вакцинация населения. По данным минздрава, прививку получили уже 75% людей старше 80 лет, а общее число вакцинированных в стране превысило 5,4 млн.

Но эти цифры касаются людей, получивших лишь первую дозу вакцины. Чтобы препарат быстрее получило как можно большее число людей, британские власти продлили период между первой и второй дозами с трех до 12 недель, но это решение вызывает вопросы у специалистов.

Британская медицинская ассоциация на днях призвала власти сократить этот период до шести недель из-за растущих опасений, что 12-недельное ожидание бустера (второй дозы) может снизить эффективность вакцины.

Франция: новые меры контроля на границе



Во Франции вступили в силу новые меры пограничного контроля. Пассажиры из других стран ЕС, прибывающие в страну по воздуху или морю, должны предъявить негативный результат ПЦР-теста на коронавирус, который был сделан минимум за 72 часа до поездки. Однако для въезжающих на автомобилях, автобусах или грузовиках такой тест не нужен.

Для прибывающих из стран за пределами ЕС подобное правило уже действует. Кроме того, им нужно самоизолироваться в течение семи дней после приезда во Францию.

Дубай замедляет вакцинацию



Власти Дубая вынуждены снизить темпы вакцинации из-за проблем с доставкой вакцины производства Pfizer. При этом всех граждан, которым предстоит получить вторую дозу, они призывают прийти в назначенные им дни.

Фармацевтическая компания Pfizer заявила на прошлой неделе, что вынуждена снизить объемы поставок вакцины, пока ее завод в Бельгии пытается увеличить объемы производства.

В ОАЭ первую дозу вакцины получили уже два миллиона человек из десятимиллионного населения.

За все время пандемии в стране зарегистрировано около 274 тыс. случаев заболевания коронавирусом и 783 смерти.

Смерти в домах престарелых не связаны с вакциной



Власти Норвегии опровергли сообщения о связи между смертями в домах престарелых и получением первой дозы прививки от коронавируса. По данным Норвежского института общественного здравоохранения, по меньшей мере 13 из 33 скончавшихся постояльцев домов престарелых были не только очень пожилого возраста, но и имели серьезные проблемы со здоровьем. Всего вакцину в Норвегии получили 20 тыс. жителей домов престарелых.

Во Франции из 800 тыс. вакцинированных к пятнице скончались девять постояльцев домов престарелых. Французское агентство по безопасности медикаментов также подчеркнуло, что связи между этими смертями и прививкой установлено не было.

Из Швеции поступили данные о 13 скончавшихся пожилых людях, из Исландии - о семи, и власти обоих государств также не связывают эти смерти с вакцинацией.

За ситуацией следит и Европейское агентство лекарственных средств, которое рассматривает сообщения о потенциальных проблемах с вакцинацией, полученные от разных стран, специалистов и самих пациентов. По его данным, число летальных исходов среди вакцинированных не выходит за рамки обычных показателей и не дает повода связать эти смерти с прививкой.

К таким же выводам пришел и британский регулятор лекарственных средств MHRA.

"Тот факт, что некоторые люди могут естественным образом заболеть вскоре после вакцинации в силу возраста и имеющихся проблем со здоровьем, не должен вызывать удивление. Это не связанно с вакциной", - заявили в организации.

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