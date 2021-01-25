Исторический шаг: Израиль открыл посольство в ОАЭ

Израиль открыл посольство в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом в воскресенье, 24 января, сообщили в израильском МИД.

"Сегодня израильское посольство в Абу-Даби официально открылось - с прибытием главы миссии Эйтана Наэ", - говорится в заявлении министерства. "Посольство Израиля в Объединенных Арабских Эмиратах будет способствовать развитию отношений между странами на всех уровнях", - подчеркивается далее в документе.

"Исторический шаг" после нормализации отношений



Как уточняет агентство AFP, речь идет об "историческом шаге", сделанном менее чем через полгода после того, как еврейское государство и ближневосточная монархия объявили о нормализации отношений. По данным МИД Израиля, дипмиссия пока будет располагаться во временно предназначенных для этого помещениях, однако уже ведется подготовка постоянной площадки для этих целей.



"Новая эра мира"



Израиль и ОАЭ 13 августа 2020 года достигли договоренностей о полном урегулировании отношений. Абу-Даби прекратил экономический бойкот Израиля, тот в качестве жеста доброй воли пообещал отказаться от аннексии обширных территорий Западного берега реки Иордан. Позднее, 11 сентября 2020 года, была достигнута договоренность об установлении дипломатических отношений между Израилем и Бахрейном. Занимавший пост президента США Дональд Трамп тогда заявил, что прямой диалог двух стран "поспособствует положительной трансформации" Ближнего Востока и "увеличит стабильность, безопасность и процветание региона", а израильский премьер расценил сближение двух стран как "новую эру мира".



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