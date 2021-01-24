У фильма Навального о "дворце Путина" более 75 млн просмотров

Самое резонансное расследование ФБК набрало уже более 75 млн просмотров. 23 января по всей России десятки тысяч человек вышли на улицы, требуя освободить арестованного Навального.

Фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального "Дворец для Путина. История самой большой взятки", опубликованный 19 января на YouTube, набрал за пять дней, к ночи на воскресенье, 24 января, уже более 75 млн просмотров. Двухчасовое видео ФБК рассказывает о дворце, который строится и содержится, в том числе, за счет госкомпаний "Роснефть" и "Транснефть", возглавляемых двумя ближайшими друзьями президента РФ Владимира Путина - Игорем Сечиным и Николаем Токаревым.

ФБК обнародовал архитектурный план здания, построенного на мысе Идокопас в Геленджике. По данным расследователей, дворец площадью 17 691 квадратный метр является самым большим частным жилым помещением в России, его стоимость оценивается в 100 млрд рублей. На прилегающей к особняку территории расположены хоккейная площадка, церковь, оранжерея, чайный домик и тоннель с видом на море.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на вопрос журналистов о расследовании ответил, что "ничего нового" в фильме "не представлено". Он также заявил , что подобные материалы являются "лохотроном" и создаются "жуликами" для изъятия денег у населения.

Митинги за Навального по всей России

23 января митинги в поддержку арестованного политика Алексея Навального прошли более чем в 100 городах России и за рубежом. Они стали одними из крупнейших несогласованных акций за последние годы. В Москве на митинг вышли, по разным оценкам, от 15 до 50 тысяч человек, в Санкт-Петербурге - 10-20 тысяч, в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде - по 10 тысяч.

Эти митинги завершились небывало массовыми задержаниями. По данным портала "ОВД-Инфо", на них были задержаны не менее 3296 человек. Это самый большой показатель за девять лет подсчетов этого правозащитного портала.

Арест Навального после возвращения в Россию

Алексей Навальный в августе 2020 года был отравлен в России боевым ядом из группы "Новичок" и затем перевезен на лечение в Германию. Пройдя после выздоровления курс реабилитации, 17 января он вернулся в Россию и сразу же по прибытии был задержан. ФСИН добивается замены условного срока Навального по делу "Ив Роше" на реальный. В данный момент политик находится под арестом по меньшей мере до 17 февраля.

Навальный обвиняет в попытке его убийства президента России Владимира Путина и Федеральную службу безопасности (ФСБ). Российские власти отвергают эти обвинения.

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