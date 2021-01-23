Amnesty призвала не препятствовать акциям в поддержку Навального

Правозащитная организация заявила о недопустимости применения спецсредств против демонстрантов. Руководство МВД должно защитить право на свободу собраний, подчеркивается в заявлении.

Международная праовзащитная организация Amnesty International (AI) призвала МВД России и Росгвардию не препятствовать проведению 23 января мирных акций с требованием освободить известного российского оппозиционера Алексея Навального, отказаться от необоснованного применения спецсредств против демонстрантов и не мешать журналистам освещать происходящее. Соответствующий призыв содержится в послании AI, направленном в пятницу, 22 января, директором AI по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс главе МВД России Владимиру Колольцеву, начальнику ГУ МВД по Москве Олегу Баранову, директору Росгвардии Виктору Золотову и начальнику ГУ Росгвардии по Москве Михаилу Воробьеву.

"Право на свободу мирных собраний закреплено в международных договорах и Конституции РФ и является одним из основополагающих прав и свобод человека. Право на свободу мирных собраний может быть ограничено только в исключительных случаях и на основаниях, предусмотренных законом в целях охраны законных интересов, а сами ограничения должны быть необходимы и соразмерны конкретной цели", - подчеркивается в документе.

В пресс-релизе Amnesty указывается, что сотрудники МВД и Росгвардии должны "гарантировать реализацию права на свободу мирных собраний и выражения мнений и не допустить необоснованного (незаконного) применения спецсредств и силы к участникам акций с требованием освобождения российского узника совести Алексея Навального". AI также призвала руководство силовых ведомств "прекратить задействовать своих сотрудников для "превентивных" задержаний, произвольных обысков и других видов давления и запугивания в отношении гражданских активистов".

Акции протеста по всей стране

Алексей Навальный, арестованный сразу же по возвращении в Россию из Германии, где он лечился от отравления в России боевым отравляющим веществом "Новичок", призвал своих сторонников выйти 23 января на улицы в знак протеста. Приверженцы оппозиционера по всей стране откликнулись на этот призыв. В списке городов, где прошли, проходят или пройдут акции в поддержку Навального и других политзаключенных, более 40 населенных пунктов. Пикеты и митинги заполанированы также в нескольких десятках городов Европы и мира, в частности в Берлине, Франкфурте-на-Майне, Дюссельдорфе.

Власти России отвечают на это силовыми действиями, превентивными задержаниями и выставлением ограждений.

Главное протестное мероприятие запланировано на 14.00 мск в Москве.

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