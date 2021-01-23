Участников акции в поддержку Навального задерживают силовики

В России начались акции в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных. Поводом стал арест оппозиционера, вернувшегося после лечения на родину из Германии. DW следит за событиями 23 января.

В российских городах в субботу, 23 января, начались акции в поддержку находящегося под арестом оппозиционного политика Алексея Навального и других политзаключенных. DW следит за событиями (время московское).

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Акции в поддержку Алексея Навального 23 января пройдут не только в России, но и в десятках городов Европы и мира. Список этих городов со ссылками опубликовал, в частности, на своей странице в Facebook российский и американский финансист Слава Рабинович.

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В Хабаровске силовикам в во время проходившей там акции дали команду: "Хватать всех подряд!". Это попало на видео в эфире местного штаба Навального. После этого ОМОН начал массовые задержания.

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Полиция задержала депутата законодательной думы Хабаровского края Максима Кукушкина, сообщил местный штаб Навального. Несколько автозаков, наполненные людьми, уехали, но задержания ОМОНом на площади Ленина продолжаются.

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В Хабаровске продолжаются задержания участников акции в поддержку Навального, передает местный штаб оппозиционера. По его сведениям, полиция "действует грубо": среди задержанных оказалась женщина с инвалидностью второй группы, а в одном из автозаков задержанные сообщили об избиении участника протестов.

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Митинги начались в Южно-Сахалинске и Магадане, передает сетевое издание "Медиазона".

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Тем временем Пушкинская площадь в Москве полностью перегорожена за несколько часов до предстоящей акции, сообщает интернет-издание SotaVision.

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Сотрудники ОМОНа на площади Ленина в Хабаровске

Сотрудники ОМОНа на площади Ленина в Хабаровске

Несколько сотен человек в Хабаровске перешли на соседнюю площадь, однако бойцы ОМОНа вытесняют их и оттуда. Митингующие хабаровчане кричат: "Россия будет свободной" и "Долой царя!"

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Акция на площади Ленина продолжилась массовым шествием. Участники акции в Хабаровске скандировали: "Свободу!", "Единая Россия" - партия воров!" и "Пока мы едины - мы непобедимы!". Шествие идет в 2 колонны, в каждой примерно по 300 человек, сообщает корреспондент DW.

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Сотрудники ОМОНа в Хабаровске начинают одиночные задержания участников протеста, применяя дубинки. Окружающие кричат: "Фашисты!".

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Акция в Хабаровске продолжается. Участники скандируют: "Просыпайтесь, города, с нашей родиной беда!". Служащие полиции ведут оперативную съемку на месте событий, но не вмешиваются в происходящее. Местный штаб Навального сообщил, что их стрим смотрят 10 тысяч человек. По оценке активистов, такого не было со времен летних митингов в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала.

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Полицейские с мегафонами указывают, что акция в Хабаровске не согласована с властями, и требуют от ее участников разойтись. Сотрудники ОМОНа пытаются оттеснить собравшихся с площади.

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На митинг в Хабаровске собрались уже около 700 человек, передает корреспондент Deutsche Welle. Большинство участников носят защитные маски. Собравшиеся на площади Ленина скандируют: "Мы не боимся!", "Банду Путина - под суд!" и "Путин - вор!". На площади разбросаны несколько фотографий российского президента.

Активисты в Хабаровске сообщают о первых задержаниях

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Сотрудники полиции в Хабаровске перекрыли несколько центральных улиц. Между тем полицейские задержали ведущих YouTube-канала RusNews на площади, где ожидается митинг, отмечают активисты штаба Навального.

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Глава штаба Навального в Хабаровске Алексей Ворсин задержан и доставлен в отделение полиции, сообщил адвокат Константин Бубон. В коротком видеоролике, записанном перед задержанием, Ворсин призвал освободить оппозиционера, а также бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

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