Светлана Тихановская выступила в Совбезе ООН

Светлана Тихановская сегодня выступила на онлайн-заседании Совета безопасности ООН, сообщает пресс-служба политика. Заседание было посвящено теме свободы СМИ в Беларуси. Его инициировали члены Совбеза — Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания и США, передает REFORM.by.

В своей речи Светлана Тихановская говорила о критически сложной ситуации с работой независимых СМИ в Беларуси, об уголовных делах против журналистов разных изданий и сотрудников «Пресс-клуба». Важной темой была голодовка находящегося в СИЗО блогера Игоря Лосика.

Тихановская уже выступала в Совбезе ООН 4 сентября. Как она отметила сегодня, ситуация с того времени только ухудшилась.

«Протест против сфальсифицированных выборов в Беларуси носил исключительно мирный характер. Однако режим ответил на них насилием. Независимые СМИ помогли пролить свет на то, что происходит: незаконные задержания, пытки и убийства мирных протестующих. Это сделало СМИ мишенью машины репрессий Лукашенко. По данным Беларусской ассоциации журналистов, в 2020 году независимых журналистов задерживали более 470 раз, 97 журналистов подвергались административным арестам, 50 сайтов СМИ были заблокированы, а 15 журналистам в настоящее время предъявлены надуманные обвинения», — рассказала Тихановская с трибуны ООН.

Вся вина журналистов лишь в том, что они делали свою работу и говорили правду, подчеркнула политик. При этом по всем фактам фальсификаций, насилия и прочих нарушений закона со стороны представителей государства ни один человек не был привлечен к ответственности, отметила она.

Светлана Тихановская призвала ООН к более активным действиям по защите прав человека в Беларуси.

«Я призываю ООН открыто говорить о необходимости прекращения насилия и беззакония в Беларуси, включая цензуру СМИ, блокировку веб-сайтов, отключение интернета и отмену аккредитации журналистов.

Я призываю ООН созвать заседание Совета Безопасности и включить Беларусь в повестку дня, поскольку страна приближается к шестимесячному политическому кризису. Миру необходимо обратить внимание на этот кризис, который может перерасти во что-то худшее.

Я призываю ООН поддержать рекомендации доклада Московского механизма ОБСЕ. Это откроет путь к созданию условий для политического диалога, который поможет провести свободные и справедливые выборы.

Наш мирный протест – это не только борьба за свободу и достоинство в Беларуси, но и серьезное испытание для международных демократий», — заявила Тихановская.

На заседании также запланировано выступление Павла Латушко, который выскажется за поддержку независимых СМИ, поддержит предложение о включении Беларуси в официальную повестку дня Совбеза ООН и призовет его членов принять безотлагательные меры по разрешению беларусского кризиса.

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