Полиция Москвы обещает пресекать акции протеста в поддержку Навального

Предупредив о незаконности акций 23 января против ареста Алексея Навального, ГУ МВД Москвы заявило, что "все попытки провести несогласованное публичное мероприятие будут немедленно пресекаться".

Московская полиция пообещала пресекать попытки провести несогласованные акции 23 января. В сообщении, размещенном на сайте ГУВД в пятницу, 22 января, указывается, что в связи с распространением призывов к участию в несанкционированных акциях ведомство "официально предупреждает, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом".

"Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться", - подчеркивают в управлении полиции.

Вместе с тем руководство российского министерства внутренних дел приказало 23 января собрать сотрудников ведомства на рабочих местах под предлогом уборки помещений. Об этом говорится в распоряжении от 20 января замглавы министерства Виталия Шулики, который объясняет необходимость уборки профилактикой распространения коронавируса, передает "Медуза".

Навального задержали в Шереметьево и арестовали в Химках

Российские власти пытаются не допустить акций протеста, запланированных на 23 января по всей стране в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Он был задержан 17 января во время паспортного контроля в московском аэропорту Шереметьево по прилете из Берлина. На следующий день суд, состоявшийся в УВД города Химки, арестовал его до 15 февраля. Лидеры Евросоюза, а также европейские и американские политики призвали Москву немедленно освободить оппозиционера.

Навальный провел в Германии почти 5 месяцев после отравления в августе веществом из группы "Новичок" в России. Как только оппозиционер сообщил, что решил вернуться на родину, стало известно, что в РФ он объявлен в розыск по делу косметической компании "Ив Роше" и что ему хотят заменить условный срок на реальный. Политик называет все уголовные дела против него сфабрикованными.

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