ЕСПЧ принял решение по спору России и Грузии о войне 2008 года

Россия виновна в нарушении прав человека в самопровозглашённых Южной Осетии и Абхазии, но не несёт ответственности за эти регионы во время российско-грузинской войны в августе 2008 года. Соответствующее решение принял Европейский суд по правам человека.

Суд в Страсбурге, в частности, признал ответственность России за пытки грузинских пленных, за нарушение прав на свободу и безопасность гражданских лиц и за отказ от расследования убийств граждан Грузии во время войны. ЕСПЧ указал, что эти нарушения распространяются на события после прекращения огня 12 августа 2008 года, но не подпадают под юридическую ответственность России непосредственно в период боевых действий.

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"Россия осуществляла "эффективный контроль" над Южной Осетией, Абхазией и "буферной зоной" в период с 12 августа по 10 октября 2008 года, даты официального вывода российских войск", - говорится в решении суда. ЕСПЧ пришёл к выводу, что после 10 октября Москва сохранила своё присутствие в самопровозглашённых республиках. Таким образом, все события после завершения боевых действий подпадают под юрисдикцию России.

Грузинский Минюст назвал решение ЕСПЧ историческим. Ведомство утверждает, что вердикт суда станет важным рычагом для урегулирования конфликтов и восстановления территориальной целостности Грузии.

Тбилиси пытался доказать, что европейская конвенция по защите прав человека применяется не только в мирное время, но и в ходе боевых действий. Это противоречит основам международного гуманитарного права, подчеркнул уполномоченный России при ЕСПЧ Михаил Гальперин.

В ночь с 7 на 8 августа 2008 года российские войска вошли вглубь Грузии после начавшихся боевых действий в сепаратистском регионе Южная Осетия. Военные действия продолжались пять дней. В результате Тбилиси и Москва разорвали дипломатические отношения.

По данным российской стороны, погибли несколько десятков военных, включая миротворцев, и почти полторы тысячи мирных граждан. За несколько дней конфликта границу с Россией пересекли 35 тысяч беженцев. По официальным данным Грузии, в результате конфликта погибли и пропали без вести около 200 грузинских солдат. Ранения получили почти две тысячи военных и полицейских.

Вскоре после окончания военных действий Грузия подала заявку в ЕСПЧ. В ней, в частности, утверждалось, что российские военные и контролируемые ими сепаратистские силы осуществляли неизбирательные и непропорциональные нападения на гражданских лиц и их имущество в разных частях страны, включая Южную Осетию и Абхазию. Россия опровергает эти утверждения.

После войны Москва признала Южную Осетию и Абхазию независимыми государствами, но почти все страны мира признают эти две территории в составе Грузии и поддерживают ее территориальную целостность.

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