Отравление Навального, кибератаки, выплаты ГРУ талибам: Байден велел разведке все это проверить

Президент США Джо Байден поручил спецслужбам страны проанализировать имеющуюся информацию с тем, чтобы "привлечь Россию к ответу" за такие действия, как недавние взломы сетей федеральных ведомств и отравление Алексея Навального, сообщила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки одновременно подтвердила, что администрация Байдена заинтересована в продлении истекающего в начале февраля Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) еще на пять лет. Российские официальные лица ранее говорили, что они также готовы продлить договор.

"Это продление имеет тем больше смысла, когда отношения с Россией недружественные, как сейчас", — сказала Псаки на брифинге для прессы.

"При том, что мы работаем с Россией для продвижения американских интересов, мы одновременно работаем и над тем, чтобы привлечь ее к ответу за ее авантюрные и недружественные действия, и с этой целью президент также даст поручение разведывательному сообществу подготовить полный анализ кибервзлома компании Solar Winds, российского вмешательства в выборы 2020 года, применения ею химического оружия против лидера оппозиции Алексея Навального и подозрений в выплате вознаграждений за американских солдат в Афганистане", — заявила Псаки.

Американское разведывательное сообщество включает в себя 17 различных служб. С чем-то похожим на то, что описывает пресс-секретарь Байдена, сообщество выступало в начале 2017 года, когда все спецслужбы пришли к единодушному выводу о российском вмешательстве в выборы 2016 года.

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Эксперты довольно единодушно отмечают, что администрация Байдена — это первая американская администрация со времени окончания холодной войны, которая в начале своего срока даже не декларирует цель улучшить отношения с Россией.

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"Применение химического оружия против лидера оппозиции Алексея Навального"

Российские власти отрицают даже сам факт отравления Навального, однако Организация по запрещению химического оружия и несколько европейских химических лабораторий осенью 2020 года пришли к выводу, что Навальный действительно был отравлен веществом группы "Новичок".

Следы яда были обнаружены и на одном из предметов, которые соратники Навального вынесли из его гостиничного номера.

Сам Навальный позже выложил запись телефонного разговора с одним из сотрудников ФСБ, раскрытых в расследовании Bellingcat, в котором тот признает, что занимался устранением следов яда с одежды (трусов) политика.

Претензии западных стран к России в связи с применением "Новичка" опираются на Конвенцию о запрещении химического оружия, которую Москва подписала в 1997 году.

После отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании в 2018 году США ввели против России несколько пакетов санкций в соответствии с американским Законом о контроле над химическим и биологическим оружием 1991 года. Скрипали были отравлены, насколько известно, другой разновидностью "Новичка". По инициативе США весь класс "новичков" был внесен в список химического оружия ОЗХО.

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Администрация Байдена высказывалась в поддержку Навального еще до вступления в должность.

"Взлом SolarWinds"

В декабре 2020 года американская частная компания по кибербезопасности FireEye сообщила, что она подверглась кибератаке со стороны иностранного государства через уязвимость в широко применяемом программном обеспечении по управлению сетями от техасской компании SolarWinds.

В последующие недели стало известно, что она была не единственной, и жертвами той же уязвимости стали или могли стать многочисленные американские правительственные ведомства и корпорации, такие как Microsoft. О взломе самых секретных сетей Пентагона или спецслужб, впрочем, не сообщалось.

Американское разведсообщество пришло к выводу, что целью этого взлома был сбор информации, а не нанесение какого-то ущерба деятельности пострадавших организаций, говорилось в публичном заявлении спецслужб в начале января. Тогдашний президент Дональд Трамп говорил, что ущерб от кибератаки преувеличен.

В конце декабря избранный президент Байден раскритиковал Трампа за "иррациональное преуменьшение" ущерба от этой кибератаки. "Его ответственность как президента — еще четыре недели защищать американские интересы. Но будьте уверены: даже если он не относится к ней серьезно, то со мной все будет иначе", — заявил тогда Байден.

"Вмешательство в выборы 2020 года"

После того, что случилось в 2016 году, — американские власти пришли к однозначному выводу, что в те выборы Россия вмешивалась различными способами, хотя в Москве это отрицают, — спецслужбы США неоднократно предупреждали о возможности нового вмешательства в американский выборный процесс и в 2020 году.

Вместе с тем, никаких конкретных признаков этого до сих пор не появилось. Более того, глава агентства по кибербезопасности вскоре после выборов заявил, что выборы были самыми защищенными в американской истории (Трамп его вскоре после этого уволил).

Награды за головы американских солдат в Афганистане

В июне 2020 года источники американских газет в спецслужбах рассказали, что Главное управление Генштаба России, известное под акронимом ГРУ, предлагало денежные выплаты за нападения на американских военных боевикам движения Талибан в Афганистане или связанным с ними криминальным группировкам.

Источники давали понять, что однозначных доказательств этого у них нет. Трамп заявлял, что ему ни о чем подобном не докладывали, из чего, как он утверждал, следовало, что вся эта информация не проверена (это не обязательный критерий — разведка доносит президенту любую необходимую для принятия решений информацию, даже если она не подтверждена и может оказаться ошибочной, при условии, что сомнения в ее достоверности четко обозначены). Байден критиковал Трампа за такую позицию в контексте предвыборной кампании.

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