Немецкие экологи надолго затормозили "Северный поток - 2"

У немецких экологов нет ограничения по срокам, чтобы обосновать возражения против строительства "Северного потока - 2". По мнению главы федерального ведомства, дело может затянуться до 2022 года.

Вмешательство немецких экологических организаций, которые опротестовали выдачу разрешения Федеральным ведомством по морскому судоходству и гидрографии (BSH) на строительство газопровода "Северный поток - 2", может затормозить его укладку на неопределенное время. "От нас это не зависит", - заявила глава ведомства Карин Камман-Клиппштайн (Karin Kammann-Klippstein) в четверг, 21 января в ходе онлайн-пресс-конференции.

Причина задержки заключается в том, что, подав апелляцию на выдачу разрешения, природоохранные организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) и Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) еще не предоставили необходимого для этого обоснования. Конкретный срок подачи этого обоснования, по словам Камман-Клиппштайн, не установлен, к тому же в случае отрицательного решения BSH экологи могут обжаловать и его.

На вопрос, может ли процесс затянуться до следующего года, глава федерального агентства ответила: "Да, это может продлиться некоторое время".

Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии выдало разрешение на дальнейшее строительство "Северного потока - 2" в германских водах 15 января; прежнее разрешение не позволило бы начать работы до конца мая. Однако после подачи апелляции DUH и NABU действие этого разрешения было временно приостановлено.

Строительство "Северного потока - 2" было возобновлено в декабре

Работы по укладке труб были приостановлены в декабре 2019 года из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков. Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" прибыло из Находки в германский порт Мукран еще в мае 2020-го, но датские власти запретили любые строительные работы в районе острова Борнхольм, объяснив это нерестом трески. В декабре 2020-го работы возобновились, незадолго до Нового года были уложены трубы на участке протяженностью в 2,6 километра в особой экономической зоне Германии.

Строительство "Северного потока- 2" вызвало бурные дискуссии в ряде стран. В частности, Соединенные Штаты указывают на угрозу зависимости ЕС от российского газа. После резонансного отравления российского оппозиционера Алексея Навального в Германии и Европе начались дискуссии о возможном введении санкций, затрагивающих строящийся газопровод.

Конгресс США включил в оборонный бюджет на 2021 финансовый год штрафные меры за содействие продаже, аренде или предоставлению судов-трубоукладчиков для строительства газопровода, а также за предоставление страхового покрытия для судов, участвующих в строительстве.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!