Генпрокуратура РФ требует блокировки сайтов с призывами к митингам 23 января

Сотрудники ФБК Кира Ярмыш и Любовь Соболь, а также журналисты Александр Плющев и Сергей Смирнов заявили о визите полицейских за два дня до митингов в поддержку Навального.

Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к сайтам, содержащим призывы участвовать в митингах 23 января, которые готовят сторонники российского оппозиционера Алексея Навального. "Внесены требования в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций об ограничении доступа к противоправной информации. Лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона", - заявило ведомство в Telegram-канале в четверг, 21 января.

Генпропкуратура указала, что планирующиеся митинги являются незаконными и предупредила о "привлечении виновных лиц к административной ответственности" при наличии оснований.

Сотрудники ФБК и журналисты заявили о визите полицейских

Между тем соратники Навального и журналисты сообщили о визите к ним полицейских. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш написала, что участковый собирался совершить поквартирный обход и хотел вручить ей свою визитку. Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь вела трансляцию в Twitter, из которой следует, что полицейский хотел вручить ей некий документ, но она также его не взяла.

Об аналогичных визитах полицейских также заявили ведущий "Эха Москвы" Александр Плющев и главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов. "По месту моей прописки сегодня в полседьмого утра приходили двое в штатском с удостоверениями полицейских. Сказали теще, что хотели "профилактически поговорить", ранний визит объяснили тем, что обязательно хотели застать меня, а то вдруг я на работу уйду. Ничего не добившись, поскольку меня там нет, а где я есть - теща не в курсе, ушли", - написал Плющев в Telegram.

Тем временем ФБК сообщил, что митинги в поддержку Навального 23 января пройдут в 65 городах. В Москве состоится шествие от Пушкинской до Манежной площади.

Мы обновили список городов-участников митингов 23 января. Там есть вся нужная информация о времени и месте.https://t.co/cEzDzoBjJj 65 городов выйдет в поддержку Алексея Навального!

Обязательно приходите В Москве: 14:00, Пушкинская площадь. Пройдём шествием до Манежной площади. — ФБК (@fbkinfo) January 21, 2021

Накануне Роскомнадзор по поручению Генеральной прокуратуры призвал руководство соцсетей TikTok и "ВКонтакте" удалять призывы к участию подростков в "противозаконных массовых мероприятиях". "Роскомнадзор обращается ко всем социальным сетям, информационным ресурсам и СМИ с требованием не допускать распространения противоправной информации, вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия, с призывами к участию в незаконных митингах, совершению любых действий, сопряженных с опасными для детей последствиями", - говорится в заявлении ведомства.

Митинги после ареста Навального

Навального задержали 17 января на паспортном контроле, когда оппозиционер прилетел из Берлина в Москву после продолжавшегося пять месяцев лечения и реабилитации от последствий отравления веществом семейства "Новичок". Как только оппозиционер объявил о своем возвращении в Россию, стало известно, что в стране он объявлен в розыск по делу "Ив Роше" и что ему хотят заменить условный срок на реальный.

Суд, состоявшийся в УВД города Химки, арестовал Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля. До заседания суда адвокатов Навального к нему не допустили. Из зала, где проводилось судебное заседание, Навальный обратился с призывом к своим сторонникам выходить на улицы. После этого его штабы по всей стране начали подготовку к митингам 23 января.

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