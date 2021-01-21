Рядовому Шамсутдинову дали 24,5 года за убийство восьми сослуживцев

Суд на основании вердикта присяжных признал солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова виновным в расстреле сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае и приговорил его к 24 с половиной годам колонии. Шамсутдинов в октябре 2019 года застрелил двух офицеров и шесть солдат.

Второй Восточный окружной военной суд в четверг назначил Шамсутдинову назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года и шесть месяцев с содержанием в колонии строгого режима.

В срок будет зачтено время, проведенное им под стражей с октября 2019 года. Судья также обязал его выплатить семьям погибших и пострадавших компенсацию морального вреда на общую сумму 9,8 млн рублей, сообщает ТАСС.

Иски потерпевших удовлетворены частично. "Четверым - по 1,5 млн рублей, двоим - по 1,3 млн, одной - 1,2 млн рублей", - уточнила представитель суда в разговоре с РИА Новости.

Ранее на этой неделе гособвинитель попросил суд приговорить солдата-срочника к 25 годам колонии. Обвинение также поддержало гражданские иски о компенсации семьям погибших общей суммой 28 млн руб.

Шамсутдинов не признал иски, он отказался от участия в прениях и последнего слова. Его адвокаты просили суд учесть признание вины и раскаяние.

Заседание по делу Шамсутдинова во Втором восточном окружном военном суде в Чите проходило с участием присяжных. В декабре они единогласно признали его виновным в убийстве и в покушении на убийство, но заслуживающим снисхождения.

Дело Шамсутдинова

Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам из табельного огнестрельного оружия при сдаче караула в войсковой части поселка Горный в Забайкальском крае 25 октября 2019 года. В результате погибли два офицера и шесть солдат, еще двое военнослужащих были тяжело ранены.

Как сообщалось, Шамсутдинов мог совершить преступления из-за неуставных отношений. "Коммерсант" писал, что сослуживцы могли преследовать солдата из-за его национальности.

По данным следствия, срочник признал вину, проведенная комплексная судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза каких-либо психических отклонений у него не выявила.

"Согласно заключению комиссии экспертов, он каким-либо психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики, которые лишали бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не страдал", - сообщал представитель Следственного комитетат России.

Издевательства над рядовым Шамсутдиновым

В марте 2020 года Читинский гарнизонный военный суд приговорил срочника Рустама Мухатова по делу о неуставных отношениях в части, где служил Шамсутдинов, к штрафу в 30 тысяч рублей и двум годам условно.

Мухатов признался в издевательствах над рядовым Шамсутдиновым и еще семью солдатами. Срочник рассказывал, что по приказу сержанта заставлял сослуживцев более позднего призыва несколько часов выполнять физические упражнения, бил их кулаком в боксерской перчатке, а Шамсутдинова однажды пнул, когда тот пошел курить в неположенное время.

Отец Шамсутдинова говорил, что его сын и адвокат недовольны приговором Мухатову, но после их обжалования в мае суд оставил приговор в силе.

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