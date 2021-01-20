В центре Мадрида произошел взрыв. Обрушилась часть многоэтажного здания, есть погибшие

В центре Мадрида произошел взрыв. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

Взрыв произошел в многоэтажном здании, принадлежащем религиозной организации и вплотную примыкающем к дому престарелых; само здание в результате инцидента частично обрушилось.

más imágenes desde el edificio de al lado de la explosión en puerta de toledo, madrid pic.twitter.com/D1bJvI0iHx — césarr,,❃ (@valleejooo_) January 20, 2021

Причины произошедшего пока не ясны. Издание Eli Diario пишет, что вероятнее всего взорвался бытовой газ.

В результате инцидента погибли как минимум два человека. Число пострадавших уточняется.

Fuerte explosión en la calle Toledo, centro de Madrid. pic.twitter.com/5sU9cxE2t9 — R҉i҉S҉e҉ A҉n҉D҉ s҉H҉i҉N҉e҉ (@Eneko_SNKV) January 20, 2021

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