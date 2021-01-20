Болтон оценил шансы Трампа стать "худшим президентом в истории США"

Дональд Трамп может войти в историю как худший американский президент. Такое мнение высказал его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон в интервью немецкому изданию T-online, передает РБК.

"Думаю, Трамп обязательно войдет в историю как худший президент США. До сих пор Джеймс Бьюкенен считался худшим, из-за раскола США в 1860 году перед гражданской войной. Но Трамп поборется за это звание", — сказал Болтон.

Экс-советник заявил, что звание худшего в истории Америки президента Трамп может получить после событий 6 января, когда его сторонники после митинга в Вашингтоне ворвались в здание Капитолия, где заседают конгрессмены США.

"То, что произошло во время штурма Капитолия 6 января, было поистине преступлением, достойным импичмента. Когда президент подстрекал толпу против правительства, стало ужасным и очень печальным днем для Америки", — отметил Болтон.

Он подчеркнул, что события 6 января предстоит тщательно расследовать, поскольку неизвестна до конца роль Трампа в них. При этом Болтон высказался против импичмента президента. "Худшим наказанием для Трампа было бы просто игнорирование его в будущем. Импичмент же ставит перед собой противоположные цели", — сказал Болтон.

15-го президента США Джеймса Бьюкенена (руководил страной с 1857 по 1861 год) критиковали за бездействие перед войной Севера и Юга и пассивность при выходе южных штатов из состава США. Он встал на сторону рабовладельческих штатов и стремился прекратить агитацию против них.

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