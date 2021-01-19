Песков: утверждения, что Путин боится Навального, – "ерунда"

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во вторник прокомментировал задержание оппозиционера Алексея Навального и призывы стран Запада его освободить. Он впервые в новом году провёл сеанс онлайн-общения с журналистами. Расшифровку ответов Пескова приводит "Медуза".

Отвечая на вопрос "Коммерсант FM" о том, не были ли связаны процессуальные нарушения во время суда над Навальным с тем, что Владимир Путин боится Навального (как утверждают сторонники оппозиционера), Песков назвал такие утверждения "абсолютной ерундой". По словам Пескова, претензии к Навальному были у ФСИН. "В данном случае наличие претензий к нему в связи с невыполнением законных правил не имеет никакого отношения к президенту России", – сказал он. На замечание о том, что лично Путин разрешил выезд Навального в Германию на лечение после отравления, Песков ответил, что во время лечения Навального в госпитале "Шарите" у ФСИН к нему не было вопросов.

По словам пресс-секретаря Кремля, Москва не будет обращать внимания на призывы стран Запада освободить Навального. "Речь идет о факте невыполнения российского закона гражданином России. Это абсолютно внутреннее дело. Мы никому не позволим в него вмешиваться и не намерены прислушиваться к таким заявлениям", – заявил Песков.

Песков также сказал, что в Кремле не опасаются массовых протестов в связи с задержанием Навального, но при этом назвал призывы сторонников оппозиционера к уличным протестам "тревожными" и предположил, что их могли бы проверить эксперты на предмет возможного нарушения закона. Ранее штабы Навального сообщили, что готовят массовые акции на 23 января в разных городах России. С властями они не согласованы.

Дискуссия о Навальном прошла во вторник и в Госдуме России, где нет ни одного представителя так называемой несистемной оппозиции. Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение, что за Навальным стоят "иностранные спецслужбы" и "Госдеп". "Страну надо защищать. А если человек предал страну, если он находится на финансировании иностранных государств – нечего ему делать ни в каких органах власти, и тем более нельзя способствовать этому тем, кто занимается политикой", – сказал Володин. Каких-либо доказательств зарубежного финансирования Навального он не привёл. Критике подвергли Навального и лидеры ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России". Владимир Жириновский предложил посадить Навального в тюрьму на пожизненный срок, а Сергей Миронов назвал его предателем, непохожим на таких критиков власти, как Андрей Сахаров и Александр Солженицын.

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