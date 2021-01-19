Суд в Минске отклонил жалобу Tut.by на лишение статуса СМИ

Белорусский независимый информационный портал Tut.by намерен продолжать работу без официального статуса СМИ.

Экономический суд Минска отклонил жалобу портала Tut.by на лишение статуса СМИ. Cуд не нашел оснований для отмены соответствующего постановления, и со вторник, 19 января, оно официально вступает в силу, сообщает Tut.by.

С 7 августа 2020 года Tut.by получил четыре предупреждения - по материалам "В семь раз больше избирателей и "тайные" протоколы. Какие нарушения увидели наблюдатели и что сказал ЦИК?", "Комитет госконтроля сможет выплатить крупные премии работникам, которые проявят себя в резонансных делах", "К редактору TUT.BY пришли силовики. На ее дочь завели уголовное дело о массовых беспорядках" и "Белорусская таможня попросила подтвердить, что в "Гарри Поттере" нет призывов к свержению власти".

Лишение издания статуса СМИ в Беларуси возможно после двух и более письменных предупреждений в течение одного года. После обжалования Верховный суд признал одно из предупреждений недействительным. 29 сентября Министерство информации Беларуси издало приказ о приостановлении выпуска Tut.by с 1 октября. 3 декабря Экономический суд Минска принял решение лишить Tut.by статуса СМИ.

Как Tut.by продолжит работу

Возможность добровольно регистрироваться в качестве СМИ у белорусских интернет-ресурсов появилась в конце 2018 года. Многие сайты страны не проходили эту процедуру и успешно работают, указывает Tut.by, который был зарегистрирован как СМИ в январе 2019 года. Портал сообщает, что продолжит работать как интернет-ресурс без статуса СМИ, так как, по закону, владелец сайта имеет право собирать, получать, передавать и распространять информацию, излагать личные суждения и оценки с указанием собственного имени или псевдонима.

"То есть мы продолжаем на законных основаниях освещать то, что происходит в Беларуси и в мире", - резюмирует Tut.by. В частности, с августа 2020 года портал подробно освещает протесты, вспыхнувшие в стране после объявления итогов выборов президента.

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