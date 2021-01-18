Беларусь лишена права проведения чемпионата мира по хоккею

Сегодня члены Совета IIHF (Международной федерации хоккея) приняли окончательное решение по поводу переноса чемпионата мира 2021 года из Беларуси, сообщает официальный сайт организации.

На сайте IIHF опубликован пресс-релиз, в котором объясняется данное решение:

«Совет IIHF сегодня подтвердил, что решение о переносе чемпионата мира по хоккею 2021 года из Минска неизбежно из-за вопросов безопасности, которые находятся вне контроля организации. Решение было принято Советом после внимательного и тщательного рассмотрения ситуации.

IIHF несет ответственность за всех участников чемпионата. И у Совета IIHF есть возможность отозвать чемпионат мира по хоккею с шайбой из принимающей страны, если есть основания для беспокойства по поводу безопасности игроков, официальных лиц, зрителей и СМИ.

аким образом, Совет IIHF провел комплексную проверку, в ходе которой независимые эксперты и все заинтересованные стороны были проконсультированы по поводу целесообразности проведения чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года в Беларуси на фоне растущих проблем безопасности, связанных с политическими волнениями и COVID-19. Заключительным этапом процесса стала встреча IIHF с правительством Беларуси на прошлой неделе и последующее независимое экспертное заключение.

Принимая во внимание все, что Совет IIHF узнал в процессе проверки, было решено, что в настоящее время невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц при проведении чемпионата мира в Беларуси.

«Очень прискорбно, что пришлось отменить заявку на совместное проведение чемпионата в Минске и Риге, — заявил президент ИИХФ Рене Фазель. — В ходе этого процесса мы пытались способствовать тому, чтобы чемпионат мира стал инструментом для примирения, чтобы помочь решить социально-политические проблемы в Беларуси».

И хотя Совет считает, что чемпионат мира не должен использоваться для политической пропаганды какой-либо стороной, Фазель признал, что проведение этого мероприятия в Минске было бы неуместным, когда в стране есть более серьезные проблемы, которые нужно решать.

В пресс-релизе также говорится о том, что в ближайшее время будет решено, кто будет проводить чемпионат вместо Беларуси.

турнир должен был пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня в 2021 году. При этом Латвия еще в сентябре отказалась принимать чемпионат вместе с Беларусью. Против этого также выступал вице-президент IIHF Калерво Куммола.

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