Алексея Навального арестовали на 30 суток

Суд в Химках принял решение арестовать Алексея Навального на 30 суток. Сначала его просили отправить под стражу до суда, заседание которого назначено на 29 января, но по требованию МВД Навального арестовали сразу на месяц.

Суд, состоявшийся в УВД города Химки в понедельник, 18 января, арестовал на 30 суток, до 15 февраля, оппозиционного политика Алексея Навального, задержанного накануне после возвращения из Германии. Судья Химкинского суда Елена Морозова вынесла решение о мере пресечения по ходатайству начальника химкинской полиции, сообщил глава ФБК Иван Жданов.



До заседания суда адвокатов Навального к нему не допустили. О проведении заседания их уведомили за несколько минут до его начала. Адвокат политика Вадим Кобзев опубликовал в Twitter соответствующее уведомление начальника 2-го отдела полиции УМВД по городу Химки Сенина. В нем сообщается о начале судебного заседания в тот же день в 12:30 часов в здании УМВД.





Перед зданием полиции собрались десятки человек

Ранее судья объявила, что удаляется для принятия решения на 15 минут. Адвокат Навального Кобзев в связи с этим предположил, что решение уже было готово. В итоге она вернулась для оглашения решения примерно через час.

Перед зданием управления полиции собрались десятки человек, которые скандировали: "Отпускай!", "Свободу Алексею Навальному!", "Мы не уйдем".

По оценке корреспондента "Медиазоны", у здания УВД собралось около 200 человек, это журналисты и сторонники Навального. Активисты в Самаре вышли с одиночными пикетами в поддержку Алексея Навального, несмотря на мороз.

Журналистов и соратников Навального на заседание не пустили

В свою очередь пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, находившаяся перед зданием УВД, сообщила, что внутрь не пропускали ни журналистов, ни соратников Навального. Несмотря на то, что заседание было объявлено открытым и гласным, на нем присутствовали только телеканалы Life News и "Россия", указала она и призвала журналистов требовать у УВД аккредитацию.

Сам оппозиционер потребовал на заседании пропустить в зал представителей СМИ, чтобы сделать процедуру максимально открытой и чтобы все "имели возможность наблюдать за этим удивительным абсурдом, который здесь происходит".

О причинах переноса судебного заседания в отдел полиции

"МБХ Медиа" со ссылкой на Химкинский городской суд пишет, что заседание проходило в отделе полиции из-за вспышки коронавируса в суде. "У нас ограниченный доступ граждан, следовательно журналистов в суд не пустили бы. В связи с тем, что это резонансное дело, было принято решение, чтобы журналисты присутствовали в полиции, потому что у нас коронавирус, много заболевших сотрудников", - цитирует издание заявление помощника председателя суда.

В свою очередь главное управление МВД России по Московской области заявило, что перенос заседания суда в отдел полиции связан с отсутствием у Навального актуальных результатов теста на коронавирус в день прибытия в РФ. В связи с этим "руководство 2-го отдела полиции УМВД России по г.о. Химки обратилось в Химкинский городской суд Московской области с ходатайством о проведении выездного заседания по месту фактического содержания задержанного", указывается в заявлении. Доступ в отдел полиции ограничен "в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности", отмечается далее.

Глава юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади, между тем, напомнил о статье 118 Конституции РФ, согласно которой не допускается создание чрезвычайных судов. "Для Навального де-факто создали чрезвычайный суд-трибунал в ОВД. Вне суда, вне процедуры, непредусмотренная мера (для условно осужденных в УИК нет стражи). Видимо, власть хочет для себя тоже не суд, а трибунал", - написал он в Twitter.

Навальный заявил о беззаконии наивысшей степени

Ранее Ярмыш опубликовала видео с заявлением Навального, записанным в помещении УВД перед началом судебного заседания. Оппозиционер заявляет, что его минуту назад привели из камеры на встречу с адвокатами. "Я пришел сюда, здесь происходит заседание Химкинского суда… Почему заседание Химкинского суда происходит в полиции, я не понимаю. Почему никого не уведомили, почему не дали никакой повестки… Я много видел насмешек над правосудием, но… это наивысшей степени беззаконие", - заявил Навальный.

Алексея из зала «суда» pic.twitter.com/Dqsa4x0qrz — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 18, 2021



Адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила ТАСС, что ФСИН попросил суд арестовать Навального до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное по делу "Ив Роше". "Как мне сообщили в УВД "Химки", где находится сейчас Навальный, сегодня прямо в отделе полиции пройдет судебное заседание по ходатайству ФСИН об избрании моему подзащитному стражи", - сказала она.

Задержание Навального в аэропорту

Навального задержали на паспортном контроле, когда оппозиционер прилетел из Берлина в Москву. Во время задержания адвокат Ольга Михайлова просила, чтобы в отделении полиции присутствовала и она, но получилаотказ. На протяжении нескольких часов после его задержания было неизвестно, где именно находится оппозиционер.

В ФРГ Алексей Навальный провел почти пять месяцев после отравления "Новичком". Как только оппозиционер объявил о своем возвращении в Россию, стало известно, что в стране он объявлен в розыск по делу "Ив Роше" и что ему хотят заменить условный срок на реальный. Навальный называет все уголовные дела против него сфабрикованными. Руководство ЕС, европейские и американские политики призывают РФ немедленно освободить оппозиционера.

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