Вакцинация от ковида: почему не все европейцы хотят делать прививку

С декабря в Европе проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. О том, как к прививкам от ковида относятся жители разных европейских стран, - в обзоре DW.

В Евросоюзе и Великобритании уже несколько недель полным ходом идет кампания вакцинации населения от коронавируса, однако многие европейцы по-прежнему относятся к прививкам с осторожностью. Так, в Германии, по данным соцопросов, привиться вакциной BioNTech/Pfizer готовы пока чуть более половины жителей. В других западноевропейских странах отношение к вакцинации разное: от настороженного скептицизма — до одобрения.

Противники вакцинации во Франции

Скептицизм в отношении вакцинации от COVID-19 особенно распространен во Франции. Многочисленные опросы общественного мнения показывают, что только 40% французов готовы сделать прививку от коронавируса. Нерасторопность правительства, по оценке оппозиции и ведущих врачебных ассоциаций, лишь усугубляет ситуацию.

Так, если в Германии уже в первую неделю после начала вакцинации было сделано 200 000 прививок, во Франции их получили всего несколько тысяч человек. Сколько именно — не очень понятно, потому что официальных сведений мало, да и центры вакцинации есть не везде. Кроме того, не раз возникали сбои в коммуникации: власти не сразу смогли договориться, кого следует вакцинировать в первую очередь.

Критики властей опасаются, что кампания по вакцинации станет очередным провалом в борьбе с коронавирусом во Франции. Напомним, что весной в этой стране не хватало масок и защитной одежды, в том числе для медперсонала в клиниках, а осенью лаборатории для проведения тестов оказались полностью перегружены.

Большинство британцев готовы сделать прививку

В Великобритании, в отличие от Франции, гораздо меньше сомневаются в необходимости вакцинации от коронавируса. Сделать прививку, как свидетельствуют опросы журнала Der Spiegel, хотят две трети населения страны. Таблоиды даже окрестили 8 декабря — день, когда британцам начали делать прививки препаратом BioNTech/Pfizer, — V-Day, по аналогии с отмечаемым в Европе 8 мая Днем победы над нацистской Германией (Victory in Europe Day). V в данном случае означает вакцинацию.

Тем не менее на острове растет число противников этой вакцины. Газета The Guardian в начале этой недели сообщила о нескольких случаях, когда люди не хотели вакцинироваться препаратом немецко-американского производства BioNTech/Pfizer и предпочитали дождаться "британского". Речь идет о вакцине, разработанной учеными Оксфордского университета и шведско-британским фармацевтическим концерном AstraZeneca. Впервые она была использована в начале января, однако в ЕС пока не одобрена для применения.

70% итальянцев хотят сделать прививку от ковида

Италия успешно справляется с массовой вакцинацией. По состоянию на 12 января, всего через две недели после того, как страны-члены ЕС начали прививать своих граждан от коронавируса, в Италии препарат получили уже более 718 тысяч человек — на тот момент больше, чем в любой другой стране в Евросоюзе.

К тому же кампания в Италии отличается особым стилем. К февралю по всей стране должны открыть 1500 центров вакцинации, спроектированных по эскизу звездного миланского архитектора Стефано Боэри. Центры будут представлять собой временные павильоны из экологических материалов с изображением примулы на крыше. Цветок, распускающийся одним из первых ранней весной, является символом итальянской кампании.

И в обществе, как свидетельствуют опросы, нет больших опасений перед прививками, хотя противники вакцинации из движения No Vax и распространяют всевозможную ложную информацию в соцсетях. Согласно данным Kantar Group — крупнейшего агентства маркетинговых исследований, почти 70% населения Италии хочет сделать прививку. В Европе это самый высокий показатель.

Большинство жителей Австрии не готовы к прививке

В Австрии отношение к вакцинации меняется. Согласно опросу Венского университета, еще поздней осенью почти половина населения была готова сделать прививку от коронавируса, однако сейчас количество тех, кто в целом не против вакцинации, сократилось на треть. В то же время прямо о своем желании сделать прививку заявили всего 17%.

Правительство в Вене отклонило идею об обязательной вакцинации, которую обсуждали и в других странах. В Германии, например, ее выдвинул премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder). Тем не менее в австрийских землях Штирия и Верхняя Австрия все же не исключают и такой вариант.

Эти дебаты проводятся на фоне кампании бесплатных тестов на выявление коронавируса, в которой, однако, участвует гораздо меньше людей, чем ожидалось. О нехватке прививок речи не идет: канцлер Австрии Себастиан Курц недавно объявил, что в январе в стране доступно около миллиона доз препарата. Комиссии по вакцинации в разных землях должны теперь распределить это количество доз вакцины. Эксперты считают, что это задача не из легких, в том числе из-за скептицизма населения.

Особый путь Швеции. Почему шведы против вакцины

Жители Швеции обеспокоены вакцинацией, и виной тому целая серия трагических происшествий в прошлом. В 2009 году, когда свирепствовал свиной грипп, в стране привили пять миллионов человек, то есть около половины населения. Им ввели препарат Pandemrix британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline, но кампания вакцинации обернулась катастрофой: у множества детей и взрослых до 30 лет проявились побочные эффекты. Почти у 500 человек возникла нарколепсия — неврологическое расстройство, при котором люди не могут контролировать цикл бодрствования и сна.

Андерс Тегнелл — сейчас главный эпидемиолог страны и "изобретатель" "особого шведского пути" — работал тогда в Национальном совете по здравоохранению и социальному обеспечению и был ответственен за то, что сегодня считается одним из крупнейших медицинских скандалов в истории Швеции.

Не удивительно, что и относительно новой вакцины у жителей этой страны существует много опасений. Согласно недавнему опросу Института Novus в Стокгольме, почти 60 процентов шведов имеют сильные предубеждения против вакцинации или не хотят прививаться от коронавируса вообще.

В Испании приветствуют вакцинацию от коронавируса

Испания сильнее других пострадала от коронавируса — с начала пандемии по всей стране выявили более 2,2 миллиона заражений. Это больше, чем в Германии, население которой превышает испанское на 33 млн. В том числе и поэтому испанцы относятся положительно к прививкам от COVID-19.

Согласно новому исследованию Испанского фонда науки и технологий (FECYT), почти 70 процентов местных жителей хотят вакцинироваться от коронавируса.

Для граждан, отказавшихся делать прививку от коронавируса, власти Испании хотят создать специальный реестр. Как сообщил министр здравоохранения Сальвадор Илья, реестр не будет открытым, однако данные из него будут доступны "европейским партнерам".

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