Коронавирус: Словакия протестирует всех, а в Германии могут ужесточить локдаун

Словакия с 18 января снова запускает массовое тестирование на коронавирус, а с 26 января по 7 февраля ужесточает запрет на выход из дома: на работу смогут ходить только те, у кого есть негативный тест на коронавирус. В октябре-ноябре 2020 года Словакии удалось протестировать практически всех жителей страны старше 10 лет, пишет dpa. Всего в стране живут около 5,5 млн человек.

В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 7141 случай. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 2 040 659 случаев заражения. За последние 24 часа скончались 214 человек, общее число летальных исходов составило 46 633. Выздоровели, по данным Worldometer, около 1,7 млн человек. Данные, публикуемые по понедельникам, из-за выходных дней обычно бывают ниже реальных показателей.

Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер выступает за ужесточение локдауна в Германии. "Что мы можем позволить себе меньше всего с экономической точки зрения, так это усиление пандемии", — сказал он в интервью изданиям медиагруппы Funke и предостерег от распространения мутаций коронавируса.

Назначенную на конец января встречу правительства с региональными властями по поводу локдауна перенесли на более раннюю дату — 19 января. Среди мер, которые будут обсуждать политики, — обязательное введение работы из дома, ношение FFP2-масок в поездах жилых домов, ограничение контактов и запрет выходить на улицу.

Вице-канцлер и министр финансов Германии Олаф Шольц выступил за продление и ужесточение локдауна в стране. Нужно принять дальнейшие меры, заявил он в программе издания Bild "Верные вопросы". Он допустил, что может быть введен запрет на выход из дома, но сказал, что это не первая из всех необходимых мер. Это заявление Шольц сделал в преддверии совещания федерального правительства с региональными властями Германии. Оно пройдет 19 января, раньше запланированного. Ожидается, что на совещании обсудят новые меры борьбы с распространением коронавируса.

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