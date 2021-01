В Минске в воскресенье, 17 января, проходят отдельные акции протеста против фальсификаций выборов президента страны, состоявшихся в августе 2020 года. Несмотря на сильный мороз, на протестные марши уже утром вышли, в частности, жители Тракторозаводского поселка, микрорайона Восток, а также улицы Маяковского и районов шарикоподшипникового завода и велозавода.

Жители некоторых микрорайонов белорусской столицы, например Брелевичей и Уручья, проводят акции, не выходя на улицу. Так, жильцы одного дома в Брилевичах вышли на балконы с бело-красно-белыми флагами и прочли стихотворение Янки Купалы. Акции проходят и в других городах Беларуси, в частности в Борисове и Боровлянах.

Minsk region, -20°C❄️

Belarusians of all ages are swiftly jogging through the forest to remind you: to rebuild the nation, we have to preserve our health, energy and optimism!#Belarus #StandWithBelarus source:@tutby pic.twitter.com/MXxJ8utND5