Росздравнадзор утверждает, что в России запрещено использовать вакцину BioNTech/Pfizer

В РФ запрещено ввозить не прошедшие регистрацию вакцины и применять их - в том числе и в международных медицинских центрах, утверждают в Росздравнадзоре. Использование вакцин BioNTech/Pfizer в "Сколково" также незаконно.

В Россию запрещено ввозить и применять не прошедшие регистрацию в стране вакцины от коронавируса, к которым относится и используемая в Германии вакцина BioNTech/Pfizer. Об этом в четверг, 14 января, сообщили "Интерфаксу" в Росздравнадзоре. Этот запрет распространяется и на международные медицинские центры, находящиеся в медицинском кластере "Сколково".

Ранее появилась информация о том, что в израильской клинике "Хадасса" в "Сколково", благодаря лазейке в законодательстве, можно пройти вакцинацию американско-немецким препаратом: по закону, клиники - участники международного медицинского кластера имеют право использовать препараты, не зарегистрированные в РФ, но прошедшие регистрацию в странах ОЭСР. Такой легальной возможности, исходя из позиции Росздравнадзора, в России на данный момент нет.

В Росздравнадзоре допускают, что иностранные вакцины могут появиться в России

В то же время руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что иностранные вакцины смогут появиться на российском рынке после их регистрации. "Что касается теории, будут ли здесь у нас импортные вакцины против коронавируса, конечно, наверное, могут быть. Но они могут появиться только после того, как они будут зарегистрированы. Будут зарегистрированы - появятся у нас в стране, то есть никаких препятствий для захода сюда любых лекарственных препаратов, в том числе вакцин, нет", - сказала она.

В Международном медкластере и клинике "Хадасса", соглашаясь, что вопрос ввоза в Россию вакцины BioNTech/Pfizer требует доработки, настаивают, тем не менее, что имеют право использовать незарегистрированные в России препараты.

Между тем 6 января Европейская комиссия (ЕК) одобрила применение в ЕС уже второй по счету вакцины - mRNA-1273 американской компании Moderna. Ранее в биотехнологической компании Moderna говорили, что вакцина при первичном анализе показала эффективность в 94,1 процента, а при тяжелых случаях - 100 процентов.

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