В Европе составлена петиция с призывом к жесткому локдауну

Цель кампании ZeroCovid - нулевой прирост заражений SARS-CoV-2. Инициаторы призывают приостановить работу заводов, офисов, школ и строек в Европе, а также взимать "взнос солидарности" с особо крупных доходов.

Сторонники жесткого локдауна на территории Европы начали сбор подписей под соответствующей петицией. Цель кампании ZeroCovid – добиться нулевого уровня новых заражений коронавирусом SARS-CoV-2. К вечеру четверга, 14 января инициатива набрала 15 тысяч подписей.

Европа находится в критическом состоянии, а ежедневно тысячи больных COVID-19 умирают, отмечают авторы проекта. По их словам, стратегия по сдерживанию распространения инфекции (так называемое "сглаживание кривой" заражений) провалилась. Одной лишь вакцинацией победы над новой инфекцией не достичь, уверены инициаторы кампании ZeroCovid.

В числе предлагаемых ими мер - приостановка работы заводов, офисов, школ и строек. Сокращение контактов не будет эффективным до тех пор, пока не затронет и рабочую сферу, уверены авторы петиции. По их словам, обучение на время локдауна следует перевести в дистанционный формат. Кроме того, инициаторы ZeroCovid призвали в масштабах Европы установить "взнос солидарности" для прибылей компаний, финансовых транзакций и особо крупных доходов.

Защита здоровья населения не входит в противоречие с демократическими правами, настаивают создатели петиции.

Распространение коронавируса в мире

РНК-содержащий вирус SARS-CoV-2 с начала пандемии выявлен более чем у 93 млн жителей планеты, свыше 2 млн больных с вызываемой им инфекцией COVID-19 умерли, около 67 млн выздоровели. Больше всего подтвержденных заражений (свыше 23 млн) и летальных исходов (более 397 тысяч) приходится на США. В Германии с момента проникновения вируса в страну обнаружено более 2 млн заражений, в России - свыше 3,5 миллиона. Все больше стран приступают к вакцинации населения.

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