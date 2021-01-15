Оппозиция призывает признать режим Лукашенко террористическим

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко считает необходимым создать международный уголовный трибунал по Беларуси.

Белорусская оппозиция настаивает на создании международного уголовного трибунала по Беларуси, заявил в пятницу, 15 января, руководитель Народного антикризисного управления (НАУ), член президиума Координационного совета (КС) Павел Латушко.

Оппозиция обратится в международные организации

В пятницу инициатива BYPOL, объединяющая сочувствующих оппозиции бывших сотрудников силовых структур Беларуси, выложила в интернете аудиозапись, на которой звучит голос, похожий на голос заместителя министра внутренних дел страны Николая Карпенкова. Утверждается, что она сделана в октябре 2020 года во время выступления Карпенкова перед личным составом подразделения, которым он ранее командовал. Подлинность записи не подтверждена. Полную расшифровку приводит издание Tut.by.

Голос на записи говорит о возможном применении огнестрельного оружия против участников протестов и о создании специального лагеря для участников протестов. Кроме того, предполагаемый Карпенков заявляет: "Руководителем страны мы прикрыты со всех сторон". Человек на записи утверждает также, что Александр Тарайковский, погибший во время протестов в августе, "умер, конечно, от резиновой пули, которая прилетела ему в грудь".

Латушко пообещал передать эту аудиозапись в Совет Безопасности ООН, Совет ЕС, ОБСЕ, Совет Европы, отдельно - официальным властям России и США. "Мы будем ставить вопрос о признании режима Лукашенко террористическим", - заявил оппозиционер.

Массовые протесты в Беларуси длятся почти полгода

В Беларуси уже почти полгода продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, состоявшихся 9 августа. Победителем на них объявлен Александр Лукашенко, занимавший пост президента страны с 1994 года. Оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Белорусские силовики жестоко подавляют выступления. За все время протестов были задержаны, по данным правозащитников, более 25 тысяч человек, многие из которых получили травмы при задержании, были подвергнуты пыткам и издевательствам. Несколько человек погибли. Десятки людей остаются в тюрьмах по различным обвинениям, связанным с протестами. В связи с жестоким подавлением протестов и фальсификациями на выборах страны ЕС и США ввели санкции против белорусских чиновников и ряда предприятий.

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