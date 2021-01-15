Во Франции вводится комендантский час и карантин для всех приезжающих

Все приезжающие во Францию из стран за пределами ЕС с 18 января будут обязаны пройти недельный карантин. Об этом сообщил в четверг премьер-министр республики Жан Кастекс, выступая с телеобращением к гражданам страны, передает ТАСС.

"Мы собираемся усилить контроль на границах, - сказал он. - С понедельника все прибывающие во Францию из стран за пределами ЕС должны будут сдать тест на коронавирус перед вылетом". "Также они должны будут сдать во Франции повторный тест и пройти недельный карантин", - добавил Кастекс. Премьер также обратил внимание, что "в защите от вируса, который циркулирует в Амазонии, нуждаются Французская Гвиана и Антильские острова".

Кастекс отметил, что "Франция находится на плато пандемии, однако нагрузка на госпитали стабильна, хотя и остается на высоком уровне".

В свою очередь министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил, что "несколько случаев южноафриканского штамма коронавируса зарегистрированы во Франции в последние дни". Глава Минздрава подчеркнул, что "этот штамм является более заразным, чем COVID-19, который циркулирует на территории страны с начала пандемии".

Комендантский час

Правительство Франции приняло решение ввести на всей территории страны с 16 января комендантский час, который будет начинаться в 18:00 и завершаться в 06:00.

"Вирус продолжает стремительно распространяться по всей территории. <...> Мы считаем необходимым ввести на всей территории с 16 января комендантский час с 18:00 как минимум на 15 дней", - сказал премьер. Ранее (начиная с прошедшей недели) в связи со все более стремительным распространением коронавируса комендантский час был поэтапно введен в 25 департаментах страны - в большинстве своем восточных и южных.

"Ситуацию вкратце можно охарактеризовать как находящуюся под контролем и в то же время нестабильную", - отметил Кастекс. Он сообщил, что "в настоящее время в стране отмечается ежедневно примерно 16 тыс. новых случаев заражения коронавирусом". При этом "в 200-300 случаях инфицирования речь идет о британском штамме".

В то же время премьер подчеркнул, что новогодние праздники, благодаря принятым мерам и осторожности населения, "не привели к взлету уровня заболеваемости". При этом Кастекс обратил внимание на то, что "вирус продолжает активно распространяться по всей Европе". "С этой осени все европейские страны столкнулись с идущими друг за другом волнами заболевания, масштабы которых зависят от климата и от принимаемых мер противодействия. Франция стала одной из первых стран, по которой жесткий удар нанесла вторая волна коронавируса, начавшаяся в середине октября", - напомнил премьер.

"В этой связи Франция приняла двойные меры, которые отличают ее от многих соседей. Во-первых, она не стала терять времени и ввела необходимый карантин в конце октября, который дал свои быстрые и мощные результаты с конца ноября. Во-вторых, правительство приняло решение отменять ограничения лишь частично и постепенно, оставляя закрытыми многие общественные заведения. Также 15 декабря был введен комендантский час с 20:00", - отметил Кастекс.

Он подчеркнул при этом, что некоторые страны "как промедлили с принятием мер вначале, так и поспешили в дальнейшем с открытием баров и ресторанов, в результате чего им затем пришлось принимать более жесткие меры в рамках режимов карантина, вплоть до закрытия школ, как это произошло в Великобритании, Ирландии, Германии и Дании".

Ситуация с распространением коронавируса

Ситуация с распространением коронавируса во Франции остается тревожной, ежедневно в среднем в стране выявляется порядка 16 тыс. новых случаев заражения, заявил Жан Кастекс.

"Ситуация с распространением вируса остается тревожной, но в последние дни наблюдается стабилизация", - сказал Кастекс. Он отметил, что "вирус продолжает активно циркулировать на всей территории страны".

"В настоящий момент в стране отмечается ежедневно примерно 16 тыс. новых случаев заражения коронавирусом", - подчеркнул премьер, добавив, что "в 200-300 случаях инфицирования речь идет о "британском" штамме".

Режим самоизоляции

Власти Франции готовы в третий раз объявить тотальную самоизоляцию в стране, если в ближайшие дни эпидемиологическая ситуация резко ухудшится, заявил Жан Кастекс.

"Если в ближайшие дни мы зафиксируем сильное ухудшение эпидемиологической ситуации, то мы будем вынуждены безотлагательно ввести новый режим самоизоляции", - подчеркнул он.

Глава правительства заверил, что пока ситуация не подразумевает введения нового режима самоизоляции. По его словам, "это очень сложное решение, которое имеет высокую экономическую и социальную цену". Кастекс напомнил, что в середине октября 2020 года, когда самоизоляция вводилась во второй раз, заболеваемость была на уровне 50 тыс. случаев COVID-19 в сутки, тогда как сейчас этот показатель колеблется в районе 16 тыс. в сутки. Он добавил, что сейчас ситуация в медицинских учреждениях также гораздо менее напряженная, чем осенью прошлого года.

Вакцинация

Французские власти планируют к концу января вакцинировать от коронавируса порядка 1 млн граждан страны, сообщил премьер-министр Франции.

"К концу января мы планируем вакцинировать около миллиона человек. Это наша цель", - сказал он. Кастекс отметил, что к концу этой недели вакцину получат около 250 тыс. человек.

Премьер сообщил, что "в дополнение к людям старше 75 лет вакцинацию независимо от возраста с 18 января смогут пройти также и те, кто по состоянию здоровья находится в группе риска". По словам главы французского правительства, "с понедельника в стране будут открыты более 700 центров вакцинирования".

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