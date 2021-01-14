Die Welt: Спустя несколько месяцев история успеха "Спутника V" дала осечку

"Когда Кремль представлял свою вакцину "Спутник-V", это звучало, как спасение мира. Теперь же, когда наконец-то набирает обороты борьба с пандемией, становится ясным: в производстве вакцины Россия остается далеко позади. А заказчики начинают нервничать", — сообщает RusDelfi.lv со ссылкой на немецкое издание Die Welt.

"Вакцина "Спутник-V" должна была повергнуть мир в шок, как некогда первый искусственный спутник СССР, который в 1957 году заставил Запад засомневаться в своем технологическом и военном превосходстве. (…) Послание миру: русские снова стали первыми".

"Однако спустя несколько месяцев московская история успеха дала осечку, — отмечает журналист Павел Локшин. — Хотя в российской столице и говорят о 1,2 млрд дозах, заказанных такими странами, как Египет, Бразилия, Непал и Венесуэла, пока вакцина будет там зарегистрирована и доставлена, она станет не больше, чем опционом на бирже. Быть первым недостаточно. Нужно уметь и добиваться результатов".

"А с этим фармацевтическая промышленность испытывает трудности, — указывает издание. — Недавно российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил в интервью государственному телеканалу "Россия-24", что произведено уже 2 млн доз вакцины и тем самым несколько превышен план. Объема выпуска вакцины, по его словам, хватит и для экспорта. Однако речь может идти лишь максимум о 500 тыс. дозах, ведь 1,5 млн доз зарезервированы для собственной кампании по вакцинации".

"На фоне показателей американского фармацевтического гиганта Pfizer, который на данный момент, как сообщается, поставил около 50 млн доз разработанной совместно с Biontech вакцины, российские данные выглядят несерьезными", — говорится в статье.

"Но Россия уже может ссылаться как минимум на экспортный успех. Незадолго до Рождества Аргентина первой среди стран, не входивших в состав СССР, сертифицировала "Спутник-V" и начала вакцинацию. Впрочем, не обошлось без скандала. 61-летний президент Альберто Фернандес, вопреки своему заявлению, не стал вакцинироваться первым после того, как 68-летний Путин пока отказался от прививки, сославшись на свой возраст. При этом Аргентина зарегистрировала вакцину ускоренным методом — в том числе и для пожилых", — пишет Die Welt.

"Другие потенциальные партнеры значительно более критичны: Венгрия, также заинтересовавшаяся "Спутником-V", указала на "недостаточные производственные мощности" России (…)".

"Тем временем на ключевых рынках, например, в Индии и Бразилии, на которые возлагались большие надежды, гонка за регистрацию вакцины, третья фаза испытаний которой в России еще даже не закончена, превратилась в бег с препятствиями. В Китае вакцина вообще не будет выпущена на рынок, а будет производиться лишь на экспорт. В Бразилию вакцина "Спутник-V" должна была поступить еще в ноябре. (…) Но ее регистрация, как и поставки, заставляют себя ждать".

"В Индии, где Россия в сотрудничестве с местными производителями хочет производить до 400 млн доз вакцины в год, ожидаемой быстрой регистрации в октябре не состоялось. (…) На нее стоит рассчитывать лишь во втором квартале года. При этом вакцина от Astra Zeneca уже зарегистрирована, а местное производство под маркой Covishield началось в Индийском институте сыворотки еще до официальной регистрации — свидетельство доверия, которое не досталось России", — указывает автор статьи.

"Агрессивный маркетинг, привлечение внимания экстренной регистрацией вакцины уже во время второй фазы испытаний, спешка и даже название вакцины — теперь все это, кажется, дает о себе знать. В конце концов, в случае с вакциной речь скорее идет не о том, кто первым ее зарегистрирует, а о стабильном и плановом производстве и поставке продукта, безопасного в соответствии с международно признанными критериями. И о доверии", — подчеркивает издание.

Однако Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций, финансировавшего разработку вакцины, считает, что проблемы в производстве и регистрации вакцины связаны не с собственной страной, как сказал он недавно в интервью телеканалу "Россия-24". "Он воспользовался отработанным нарративом: по его словам, за границей против российской вакцины ведется "информационная война", — передает Die Welt.

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